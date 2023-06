L’informe de Càritas Manresa és una fotografia incompleta, però és un bon indicador de com evoluciona la situació de la població més vulnerable a la ciutat. I el que ens diu és que, any rere any, el nombre de persones que necessiten ajuda per cobrir les seves necessitats més elementals va creixent. Hi ha diverses explicacions, entre les quals hi ha un empobriment general provocat per la precarietat laboral, que fa que persones poc qualificades però que tenen una feina no puguin cobrir les seves necessitats d’habitatge i manutenció i visquin al límit de la pobresa. Però la raó principal és que creix la població immigrada, a una bona part de la qual una llei absurda l’obliga a passar tres anys a Catalunya abans no tenen la possibilitat de treballar legalment. Això significa que la seva aventura d’obrir-se pas en un nou país per aconseguir una vida millor comença pel repte de resistir aquests tres anys sense possibilitat de guanyar-se la vida legalment. No podran, per tant, tenir un sostre ni sostenir-se per les vies convencionals. I al darrere, venen els prejudicis, que completen la marginació. Càritas posa un pegat imprescindible, però el problema és a l’arrel.