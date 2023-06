Ievgueni Prigojin va fer, el dia de Sant Joan, la seva particular foguera, encesa, virulenta flamarada i un final de teies cremant en somort fins que el crepitar vermell es va fondre. El grup armat del Wagner va encarar els seus tancs cap a Moscou, va avançar de manera amenaçadora, però quan tot semblava encaminar-se cap a l’esclat d’un conflicte civil va arribar l’hora decrèpita i la paraula es va imposar a les bombes. Analitzat ara, tot sembla centrar-se en una ruptura per una discussió de sou, mèrits i mètodes militars. Elements que poden sorgir quan es manté una guerra durant més d’un any contra un país que no dóna el seu braç a tòrcer, amb els seus militars a primera línia i amb la injecció en diners i armament que li arriba d’occident.

Es defineix els soldats de Wagner, els que dirigeix el rebel Prigojin, com un grup paramilitar (jo diria que ben militar) independent que treballa a sou per als objectius dels Kremlin. És un grup altament armat independent, una empresa que lloga el president Valdímir Putin, per complementar la força militar del seu exèrcit, i per dir-ho, ras i curt, no està d’acord amb el conveni que se li planteja. Vol mantenir la independència, viure bé i tenir un govern que remi a favor del seu corrent. A l’hora de la veritat, el grup Wagner ha estat protagonista d’algunes de les principals batalles contra els ucraïnesos, de les més dures i sagnants. Putin, aquest cop, ha actuat amb una contundència relativa. El president rus ha pogut sortir davant dels mitjans i de la població exposant la seva autoritat, externament inalterable. Però ha ensenyat la fragilitat públicament davant la rebel·lió d’aquesta tropa.

Prigojin haurà de deixar Rússia i refugiar-se a Bielorússia, que ha estat l’intermediari necessari per evitar un bany de sang. I, a canvi, se li respecta la vida i se li evita un càstig dur, que per altres russos és una reacció dura, molt dura. No em fa mal ni la revolta ni la solució russa (o biolorussa), la daga que em punx l’ànima és la de la causa de tot plegat. La que em diu que el poble rus es mereix tenir un creixement lliure, però ha de deixar de sembrar maldat en tot allò que controla. La gent, la humanitat, es mereix caminar per aquest planeta sense personatges que t’ho controlen tot, que t’ho volen controlar tot. I un sistema fort i endurit en els valors de la llibertat i el respecte, del pensar en el veí i el compartir espai i vida, ha de deixar forçosament de banda Putins i Prigojins.

Que encara n’hi ha, i molts. Massa.