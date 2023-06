Fa uns dies Regió7 informava d’un canvi de mirada de l’Ajuntament de Manresa sobre el centre històric, denominació elegant i positiva per referir-se a la ciutat vella que cau a trossos. En presentar l’equip de govern, l’alcalde va ressaltar l’assignació de la problemàtica d’aquests barris i de la política d’habitatge a un mateix regidor, tot afegint que fins ara totes dues «es treballaven més des de l’àrea social, i és evident que ho seguirem fent, però hem volgut donar una nova mirada». Per això la nova regidoria estarà a l’àrea de Territori, que es cuida de l’urbanisme. El títol de la notícia ho resumia molt bé: «El nou govern de Manresa diu ara que apostarà més per la millora física del barri vell».

Segons cròniques fidedignes, en l’assemblea d’Esquerra celebrada el 14 de juny per validar el pacte de govern amb PSC i Impulsem, els negociadors van afirmar que l’acord reforçava «les polítiques d’habitatge i les del centre històric» en el marc del que anomenava «compromís en la diversitat» en el qual, per exemple, s’inseria la «lluita contra la segregació escolar» i la recerca de «la participació de tots els ciutadans i ciutadanes». Així, doncs, el treball del nou govern manresà al nucli antic s’incardina amb el concepte de la «diversitat», fet gens estrany si pensem com de diversa és la població d’aquells carrers i places. La diversitat és un dret bàsic de les persones i també és actiu que enriqueix les comunitats, per tant és just i necessari que els governs la tinguin present, la fomentin i la protegeixin. Però se m’acut que la problemàtica de la Manresa vella necessita una perspectiva força més transversal si no volem continuar amb polítiques pal·liatives, ara també amb totxos i formigó. Aquesta part de la trama urbana ha de tenir un paper actiu de primer nivell en les altres dues àrees de «compromís» acordades en el pacte de govern: els «projectes estratègics de ciutat» i «el creixement de l’economia». Sense aquesta visió, no sortirem de les aspirines i l’esparadrap.