Catalunya ha fet que Espanya sigui un estat amb autonomies. El catalanisme ha impulsat no una ronda, sinó dues, de cafè estatutari per a tots. Sense el vot dels catalans, el PSOE hauria governat la meitat del que ho ha fet, i el PP ho hauria fet el doble. El vot dels catalanistes al Congrés va ser el percutor final que va fer president Sánchez, i sense el suport dels indepes no hi hauria hagut el govern més progressista des de la República. Catalunya pot pesar molt. L’independentisme del 2017 ha estat una de les causes principals de l’onada d’espanyolisme ultra que està situant en càrrecs polítics de primeríssim ordre el més ronyós del neofranquisme, personatges elegits expressament per ser, per ells sols, un «te vas a enterar», un «no limits», un Calígula entrant al Senat muntat en el seu cavall per nomenar-lo cònsol. I ara que aquesta onada amenaça d’arribar al cim de l’estat i desencadenar una ofensiva contra el català, contra l’autogovernet, contra els progressos dels drets de les dones i dels diferents, i contra la política que vol guiar-se per la ciència, la humanitat i la raó, ara l’independentisme entra en una somnolència autodestructiva i es dedica a acariciar amb una certa melanconia estètica la idea d’abstenir-se en massa per expressar el seu desengany. ¿Ara? ¿Ara que estem veient Vox en Cinemascope? Més aviat sembla el contrari: sembla que el catalanisme en general i l’independentisme en particular haurien de sentir la urgència d’articular un discurs que deixi poderosament clar que qualsevol vot indepe serà un vot útil contra la involució; que qualsevol vot catalanista equival a un no passaran, com ha estat gairebé sempre, i que no hi ha res ni heroic, ni estètic ni romàntic en no votar per deixar-se guanyar i fer un bonic cadàver.