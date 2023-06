Manresa compta amb un important teixit associatiu. Algunes entitats són força desconegudes malgrat el fantàstic treball que realitzen. Manresa disposa de centenars de voluntaris i voluntàries, un capital humà que cal cuidar i que sovint no es prou valorat pels governants.

Per tal que la maquinària (entitats) funcioni eficaçment es necessita un bon acoblament entre les seves peces (voluntaris/ries) Amb el pas dels anys les màquines envelleixen, les peces es desgasten (llei de vida) i forçosament necessiten substituir-se. Actualment, el Grup d’Ajuda Mútua «Lilium» es troba en aquesta fase. Des de fa mesos reclama la reposició de peces noves i malauradament no se’n troben. Avui, la màquina està aturada.

«Lilium» és una entitat manresana que durant catorze anys ha donat suport i ha ajudat a les dones que pateixen la violència masclista. El compromís i testimoniatge de les persones d’aquest col·lectiu han sigut un far en el mar de la desesperança on naveguen a la deriva les dones maltractades. Una llum d’esperança que ha aportat claror –i estima– al patiment i a la impotència de les víctimes. Recuperar l’autoestima i refer la vida, són els objectius del col·lectiu. En el seu treball del dia a dia, han donat suport individual, han organitzat activitats lúdiques i culturals, han participat en xerrades i debats, han col·laborat amb altres col·lectius de dones i entitats, han promogut accions de sensibilització, han fet acompanyament judicial, etc.

A la motxilla del seu eficient treball cal ressaltar l’activitat que van compartir amb Foto Art Manresa i el professorat de filosofia de la Catalunya Central. A partir d’unes frases escrites per dones maltractades, dotze dones fotògrafes van plasmar-ho en imatges on s’hi captaven els sentiments de les víctimes . L’exposició amb el títol de «Trencant el Silenci» va tenir molt bona acollida i un llarg recorregut: biblioteques, instituts, centres de salut, centres cívics, als jutjats de Manresa...Una experiència educativa modèlica per reflexionar i sensibilitzar.

Destacar també el documental «Lliures : quan l’amor fa mal». Un impactant reportatge on dotze dones relaten el seu malson dels maltractaments infligits per la seva parella.

Les dades de la violència de gènere en general –particularment entre els adolescents i els joves– són alarmants. Per erradicar aquesta xacra social cal fer molta pedagogia des de les comunitats educatives i familiars. La violència de gènere és un greu problema molt estès i massa sovint silenciat.

Durant tots aquests anys la maquinària de «Lilium» ha funcionat molt bé i ha donat un gran servei a la comunitat tal com ho acrediten els premis que li han atorgat en reconeixement al seu treball. L’any 2016 va ser guardonada en la 5a edició del premi Santi Vidal (Creu Roja) i l’any 2019 en la 18a. edició del premi Maria Casajuana (secció local d’ERC).

Què vol dir «Lilium»? doncs és el nom d’una planta molt apreciada per les seves flors i per la bona olor que desprèn. Una planta que periòdicament necessita regar-se per evitar que el seu substrat s’assequi. A Manresa , ara més que mai, cal que «Lilium» no deixi de regar-se perquè pugui continuar escampant el seu aroma solidari . Els voluntaris i voluntàries que vulguin col·laborar per evitar la desaparició definitiva de l’entitat poden posar-se en contacte amb el motor que al llarg d’aquests catorze anys ha aconseguit fer funcionar la màquina amb gran precisió i eficàcia : cursetconxita@gmail.com . Les flors que la planta ha donat durant aquests anys, i les que pugui continuar donant, ho agrairan.