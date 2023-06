Durant segles, els mercaders europeus van fer negocis a Xina sense gairebé res per intercanviar-hi. Europa volia sedes, espècies, joies i tota mena de subtileses de l’avançada cultura xinesa; en canvi, Xina no volia gairebé res de fora. Només dues coses europees eren ben acollides al mercat xinès: la llana i la plata. Plata perquè, a diferència d’Europa, on la moneda forta s’encunyava en or, a Xina la plata era el valor de referència d’una economia tan sofisticada que, quan la va visitar Marco Polo el segle XIII, ja funcionava amb paper moneda. I llana perquè els tallers de les ciutats flamenques, que van esdevenir imperis comercials llaners, havien après a manufacturar teixits de gran qualitat amb la matèria primera que proporcionava, sobretot, Castella, on la llana en brut era un negoci tan gran que la ciutat de Bilbao va ser fundada per exportar-la. A Catalunya, la llana va posar els fonaments de la revolució industrial. La llana ho va ser tot a Europa durant segles, i va influir tant en la seva economia i la seva política com ho van fer més tard el carbó o el ferro. De fet, sense la fortuna que havia obtingut en el comerç llaner, potser la família Trastámara no s’hagués adjudicat la corona d’Aragó. La nostra història hauria estat diferent. I ara, a Catalunya, la llana la llencem.

Els ramaders del Pirineu que aquests dies esquilen les ovelles perquè no passin tanta calor en llencen els vellons. Ningú no els vol tractar ni comercialitzar. La llana que portem al damunt en mantes o jerseis prové d’Austràlia o de Xina, que ara, ves per on, n’és un dels primers productors mundials. La llana travessa el planeta -contaminant- per vestir els catalans, que la llencen perquè explotar-la no és rendible. El manicomi mundial va a tota màquina.