Ja saben allò de s’atrapa abans un mentider que un coix, oi? Doncs aquí estem; amb la formació del nou govern a Manresa, i totes les cartes cara amunt, tothom pot entendre la lògica d’aquest pacte. Ni blogs ni tuits de la troica d’ERC a Manresa podran tapar les vergonyes d’aquest pacte, el d’ERC-PSC-Impulsem/Pdecat que, –al meu entendre– no ha encertat ni tan sols el nom (ja té nassos la cosa... vostès ja m’entenen). Un pacte que només veient les cares llargues al dia de constitució del plenari dels regidors que en formaran part, ja s’entreveu el que ens espera als propers 4 anys.

El pacte natural, el de Junts amb ERC no ha estat possible perquè ha prevalgut, com es pot constatar amb la proposta de cartipàs, que l’anhel d’hegemonia del partit d’ERC ha passat per sobre de les necessitats de la ciutat. A sobre la taula no hi ha hagut debat sobre el model de ciutat, ni acords programàtics; ha estat un repartiment de poder. Ai las! Al final ERC ha optat per l’anar continuant i per l’acumulació de poder. No han volgut pactar perquè l’acord amb Junts, hagués comportat haver d’assumir tesis de canvi i haver de compartir la governança. I això, amb els dos socis triats, s’ho han estalviat. Millor pactar amb dos petits que amb un d’igual. Aquesta ha estat la lògica. Tot és més simple del que de vegades es vol pretendre aparentar.

Un Govern doncs, que neix de la necessitat de tocar cuixa per part del PSC i d’Impulsem/PDeCAT i de la voluntat d’assolir l’hegemonia a la ciutat per part d’ERC (d’aquí l’alcaldia i la presidència). Res de model de ciutat ni res de programa. Viurem com s’incompleixen la major part de les promeses electorals que han fet: estelades fora, defensa del desdoblament de la C55, tarimes flotants a l’agulla, abaixar impostos, hotels al Congost, posar en dubte el perllongament dels FGC... I això ens porta de cap al que precisament l’alcalde Aloy deia voler evitar de totes totes: l’abstenció.

Aquest govern és una al·legoria a la desafecció de la ciutadania vers la política, és a dir, una crida a l’abstencionisme, no només pel fet que els programes electorals saltaran pels aires, sinó també per les profundes contradiccions i paradoxes amb les que neix el pacte: per una banda tenim el votants d’Impulsem/Pdecat –que eren vots molt crítics amb l’anterior mandat–, i es troben ara que el seu cap de llista ha donat l’alcaldia a ERC, garantint doncs la continuïtat. Per l’altre els votants d’ERC que es troben amb el 155 al menjador de casa. I finalment els del PSC que... bé, ells encantats, és clar.

Però això tindrà un cost per Manresa. La lectura dels resultats és òbvia en quan al clam que la ciutadania va fer per fer un canvi a la ciutat. Davant d’això, la proposta d’aquest govern és la de: seguim igual que tot anava prou bé. Tenim un Govern de la ciutat que ofereix precisament allò oposat al que Junts posà sobre la taula d’ERC en les no-negociacions: 1. un govern Sòlid, Honest i Transparent, 2. Un govern pel canvi 3. Un govern amb corresponsabilitats a parts iguals. Per contra, s’ha optat per la mirada curta i fàcil. ERC i el seu alcalde han tingut l’oportunitat de liderar un govern amb Junts ampliant aliances i creixent. Han tingut l’oportunitat de liderar la ciutat de forma àmplia amb un soci de govern ferm, lleial i determinat a fer de Manresa una gran ciutat amb un govern sòlid, honest i transparent. Encara no ho saben, però avui són més petits que fa uns dies. I amb ells, la ciutat.

I davant d’això, davant el Govern de l’abstenció, nosaltres, endavant. Ens situem com al principal grup a l’oposició. Ja ho vam dir: si no podíem garantir canvi a la ciutat, no hi seríem. I així ha estat. Ens trobareu treballant els propers 4 anys per Manresa, procurant que aquest govern no ens descarrili encara més, i construint ja des d’avui mateix una alternativa per d’aquí 4 anys. Hi serem.