Hem completat el cicle que ens arriba cada quatre anys: precampanya, campanya, eleccions, període postelectoral (cuina de pactes) i constitució dels nous Ajuntaments. I amb ell, s’han entonat de nou les cançonetes que, com qui entona uns goig complint amb una tradició marcada en el calendari religiós, ressonen repetitives per més que passi el temps. Una cançó amb estrofes molt marcades.

Pactes contra natura: Expressió que utilitzen tots aquells partits que han resultat guanyadors a les eleccions dels seus respectius municipis, però als quals un pacte entre altres forces del consistori ha deixat sense govern i sense alcaldia. Ja hi feia referència el company Xavier Domènech. Copio i enganxo, perquè no ho podria sintetitzar millor: «Si volen que l’alcalde sigui sempre el cap de la llista més votada, canviïn la llei electoral. És així de fàcil. Però mai no han adoptat cap iniciativa en aquesta direcció. S’acontenten amb les queixes oportunistes que obliden tot seguit». Ras i curt.

Governar amb la mà estesa: Declaració d’intencions dels nous executius. Més sincer en aquells que hauran de governar en minoria, perquè els obligarà a buscar suports d’uns o altres que són a l’oposició per tirar endavant les seves propostes. I (segurament) més impostat en aquells que han assolit majories absolutes que els permeten tirar endavant les seves decisions sense el suport de cap altre partit. En aquests casos, la dinàmica del mandat sol passar progressivament de la mà estesa al corró del «nosaltres anem tirant».

Oposició constructiva: Voluntat que els grups municipals que no han assolit quota de govern expressen en començar el mandat. Ve a dir que no faran una tasca d’oposar-se «perquè sí», sinó que la intenció és mantenir un diàleg permanent i amb propostes i alternatives. A l’hora de la veritat depèn, sobretot, del punt anterior. Si el govern està en minoria, la possibilitat de collar és factible, i en ocasions la força propositiva és a contracor del govern. Si l’executiu és majoritari i fa l’efecte corró, la capacitat constructiva acaba sent, sovint, una crítica permanent com a arma de defensa i visibilitat.

No ens hem sabut explicar: Frase que es repeteix com un eco entre les eleccions i el ple de constitució de la boca dels qui fins ara governaven, però a qui els resultats han deixat a l’oposició. És una versió eufemística del pensament: «hem fet moltes coses i totes bé, i mira com ens ho agraeixen». Caldria tenir molt clar que governar, per se, és la millor manera d’explicar-se. I és el que el ciutadà valora globalment davant de cada cita electoral.

PD: Aquesta cançoneta és aplicable a partits de tots els colors, sense distinció. I fins d’aquí a quatre anys.