Estat d’alarma per dues amenaces. Una, la dreta extremada que s’acosta imparable. L’altra, una abstenció volguda i militant que s’afegiria a la tradicional, la desmenjada, per assolir juntes els nivells d’un desastre.

L’avenç de la dreta és indiscutible i causa espant amb l’exhibició orgullosa de les banderes. Al catalanisme i al progressisme la X de Vox se’ls afiguren les tíbies creuades de l’ensenya pirata. El partit d’Abascal és una escissió del PP, a la dreta de la dreta, i els pactes d’aquests dies tenen el valor d’un retrobament, amb els parlaments regionals i les conselleries de cultura com a preu de la transacció. Els negacionistes de la pluralitat d’Espanya, de la violència masclista, del canvi climàtic i de la laïcitat europea es van aixoplugar sota les ales de la gavina en temps de Fraga i Aznar, se’n van anar en temps de Mariano Rajoy («maricomplejines», li deia Jiménez Losantos) i ara recuperen la proximitat i la unitat de destí en la santa missió anomenada Espanya. Liberal-conservadors: liberals en economia (llibertat per fer diners) i conservadors en la resta. Santificaràs el mercat, expiaràs els beneficis amb almoines i defensaràs l’Espanya unida, catòlica i lliure de sarraïns. Una nació, un rei, una llengua, una religió veritable.

Mentre la marabunta avança imparable, l’independentisme frustrat juga amb la ruleta russa de l’abstenció contestatària. Si votar no condueix a la república, per què prendre’s la molèstia? Al seu parer tots els de l’estelada són autonomistes excepte quatre incontaminats d’escassa utilitat. No falla: si uns diuen botiflers als altres i els altres diuen somiatruites als uns, l’elector els engega tots a pastar fang. S’escolten veus que renyen: «ja us està bé per haver promès viatges a Ítaca sense retards ni tempestes, oblidant els anys i els tropells que va passar Ulisses».

L’autogovern realment existent navega entre Escil·la i Caribdis, els dos monstres que guardaven l’estret de Messina. Ulisses hi va perdre la tripulació i la major part del vaixell.