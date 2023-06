La història, sovint, forma cicles. Els tramvies van escampar-se per tot el món desenvolupat, amb l’explosió del cotxe particular van ser arraconats i van desaparèixer, amb l’aparició d’una nova mentalitat ecològica van reaparèixer com un element de modernitat i és molt possible que, els pocs que hi ha ara, tornin a desaparèixer perquè els nous autobusos elèctrics són incomparablement més competitius i aconsegueixen el mateix efecte. El tren del Berguedà va ser creat com a instrument del desenvolupament miner i industrial en un temps en què tota la comarca era tèxtil i carbó, talment com si fos un trosset del Lancashire anglès. Aquell model es va esgotar i, amb ell, avui fa exactament cinquanta anys, se’n va anar el tren. En aquell moment, que coincidia amb el boom de l’automòbil, ningú no va plànyer gaire la desaparició del carrilet. Ara, amb el tren convertit en el desideratum de la mobilitat, l’enyorança d’aquelles locomotores apareix amb intensitat, i un grup d’entusiastes està creant un discurs reivindicatiu fort per recuperar-lo. Les xifres de passatgers no ho faciliten, però tampoc no són inversemblants. El tren del Berguedà ha de ser seriosament estudiat, com a mínim.