En anglès, spin vol dir girar, i en el món de la política significa girar el sentit d’un esdeveniment en la direcció que ens interessa. L’origen del terme no està gaire clar, però sembla que prové de la primeria del segle XX, quan a algun candidat ianqui se li va acudir contractar una mena de tertulians ambulants i enviar-los als llocs on la gent parlava de política després d’algun esdeveniment important. Per exemple: seria com si, després d’un míting del partit X a Manresa, enviessis algú a fer córrer entre el públic del Toni’s que el candidat ho ha fet de pena, confiant que, com que ningú no ha vist, tota aquella gent es quedi amb aquesta idea i la faci circular. La propaganda política es va anar sofisticant i el 1984 va aparèixer per primer cop el terme Spin Doctor, que s’ha fet molt popular. El va crear un editorialista del New York Times que va escriure que, després del debat entre Reagan i Mondale, «a la sala de premsa una dotzena d’homes i dones amb vestits cars es mouran pel mig dels periodistes deixant anar comentaris informals. No seran només agents de premsa intentant crear un spin favorable al seu candidat; seran Spin Doctors, els assessors sèniors dels aspirants». Des de llavors, tenim clara la cosa i el nom de la cosa. I a hores d’ara, no hi ha res més important. Tres milions de persones veuen Sánchez i Feijóo a l’Hormiguero. Uns quants milions més en veuran algun fragment. Però seran molts més els que sentiran en algun lloc o llegiran en alguna xarxa social com ho han fet l’un i l’altre. En una bombolla, Sánchez molt bé, Motos fatal. Feijóo inconcret, Motos comprat. En una altra bombolla, Sánchez tens, Motos pletòric. Feijóo natural, Motos professional. I ara que ja ho sé, vaig a veure si trobo els vídeos, només per curiositat.