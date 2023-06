La piscina és plena i qui no es remulla a l’aigua, intenta agafar color en una de les poques gandules lliures que hi ha al càmping. Tot va a teta de monja! O anava, fins ara. «Què fa aquella amb els pits a l’aire?» pregunta una amiga. Em trec les ulleres de sol, m’incorporo i exploro visualment la zona, com qui busca a Wally entre les pàgines de la famosa col·lecció de llibres infantils. Bingo! L’he trobat. Una dona fa topless a la piscina del càmping. Una d’un total de trenta. «Creus que es pot fer?» qüestiona una altra amiga. Arronso les espatlles. No sabria pas que respondre.

Vaig viure aquesta situació dissabte de la setmana passada. Dilluns, la Generalitat va enviar una carta als ajuntaments catalans recordant que prohibir a les dones fer topless a piscines públiques «constitueix una discriminació» i va instar els consistoris a modificar les ordenances municipals per permetre que tots els pits, siguin d’homes o de dones, tinguin el mateix dret a bronzejar-se en aquests espais. A la platja ja fa anys que els mugrons femenins van guanyar la partida. Però cada cop se’n veuen menys. El topless s’ha convertit en una espècie en perill d’extinció. La pressió estètica de les xarxes i la pèrdua d’intimitat causada per l’omnipresència dels mòbils són alguns dels motius que empenyen les noves generacions a no exercir el dret a mostrar el cos guanyat per les seves àvies. A la cala on vaig passar bona part del cap de setmana (després de fer parada a la piscina del complex turístic) ho vaig poder comprovar. Les poques dones que s’atrevien a treure’s la part superior del biquini sobrepassaven l’edat dels cinquanta. Van ser elles, i les seves antecessores, qui dècades enrere van fer pits i llonzes per lluitar contra l’opressió i el puritanisme i convertir el topless en un símbol de l’alliberament. Però, els condicionants han canviat. I el jovent, també. Enmig d’una munió de cossos seminus, les noies tenen por al «què diran» o al «què em poden arribar a fer». I només les que desitgen un bronzejat uniforme s’alliberen, juntament amb la tela que els cobreix el tors, de la pressió estètica i les mirades assetjadores. Quin gran exercici psicològic s’ha de fer per voler prescindir d’una sola peça de roba! Potser és qüestió d’agafar pit i provar-ho. I qui no vulgui, que no ho faci. Tant se val que vagis amb la part de dalt del biquini o sense, amb burquini o nua... A l’estiu, de l’únic que cal desprendre’s és dels complexos i mirar de passar una bona estona a la piscina o a la platja. Això sí, amb una generosa dosi de crema solar. Tampoc convé torrar-se.