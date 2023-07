Sembla estrany que encara calgui fer-ho, però una vegada més s’ha de recordar aquella coneguda frase de Joan Fuster que s’ajusta del tot a la realitat d’aquests dies: «Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres». Una opinió ben autoritzada que es pot aplicar a la polèmica sobre la participació o l’abstenció en les eleccions del proper 23 de juliol. Per tant, des del punt de vista independentista s’ha d’anar a votar o no? Cadascú és ben lliure de decidir-ho, però, evidentment, caldria tenir en compte també les conseqüències. Seria preferible un Congrés dels Diputats i un Senat sense cap representació de l’independentisme català? Seria millor un govern estatal, tant sigui del PP com del PSOE sols o en coalició, que no hagués de sentir mai cap veu discrepant procedent de l’àmbit independentista català, basc o gallec? La política de «no participació» absoluta segur que seria adequada en situacions especials, com van ser els moments previs al procés que van tenir lloc a primers d’octubre de 2017. Aquella situació es pot tornar a presentar, però no és l’actual. Per tant, mentre no canviïn les circumstàncies, participar en unes eleccions i elegir representants catalans que es facin sentir al Congrés de Diputats i al Senat no és negatiu, sinó fins i tot convenient. Això sí, cal que aquesta presència serveixi en tot moment per defensar el país en aquells organismes estatals. Però abstenir-se seria perdre veu i representació, i afavorir la dels altres, que habitualment ens són contraris.

Atenció als moviments oposats a la llengua catalana que ja han començat a les noves àrees que dominen PP i Vox. No és gens casual que tant a les illes Balears com al País Valencià s’hagi engegat una clara ofensiva contra les disposicions que promovien l’ensenyament del català i en català a tots dos territoris, especialment en l’àmbit escolar. I també l’interès que s’hi constata per eliminar tot allò que incentivava el seu coneixement, com és puntuar positivament el fet de saber parlar i escriure en la llengua del país per accedir a un lloc de treball de l’administració pública. Res que no fos esperable, és clar, tractant-se de partits que tenen l’objectiu fonamental i explícit d’anar esborrant les característiques pròpies d’aquells indrets de l’Estat que no han pogut ser bandejades amb segles de domini centralista. I entre les singularitats encara no eliminades i que preocupen especialment als defensors de l’uniformisme estatal hi ha la supervivència del català, l’aranès, el basc i el gallec.

Per tant, un hipotètic govern de PP i Vox, que teòricament podria sortir de les eleccions estatals del 23 de juliol, tindria conseqüències evidents i greus en molts àmbits, entre els quals n’hi ha un de ben segur: dificultats per fer servir el català com a llengua bàsica a les escoles del nostre país. Amb l’argument fals que el castellà està discriminat a Catalunya, aviat s’imposarien quotes per reduir el català i anar-lo substituint, com ja s’ha començat a fer a les Illes i al País Valencià. Es tracta d’un element més –entre d’altres– que ens ha de fer pensar si és justificable o no l’abstenció en les eleccions de juliol. Perquè és ben comprensible que una abstenció àmplia a Catalunya faria créixer el percentatge de vots de la dreta, que sí que votarà. I d’aquesta manera encara contribuiríem més a la seva victòria, que no ens convé gens.