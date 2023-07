Als darrers dies, la notícia de la rebel·lió d’una colla de mercenaris russos, l’anomenat Grup Wagner, liderat per un tal I. Prigojin, que fins ara lluitava a la guerra d’Ucraïna al costat del president Putin, ens ha tornat a encarar contra què és la guerra i tot el que es mou al seu voltant. No es tracta pas d’un fenomen nou. Des de l’antiguitat observem com la humanitat, davant d’un conflicte d’interessos o legitimitats, s’ha imposat el criteri a garrotades. El pillatge, la conquesta de terres i la imposició de cultures i ideologies sempre s’ha fet amb l’ús de la força, quasi mai des de la negociació, la seducció o la convicció. Des de sempre la inversió per crear armes cada vegada més sofisticades i, seguidament, estructures especialitzades en l’art de la guerra; o sigui, exèrcits, ha estat constant. Tant és així que, de teòrics en la feina de lluitar, en coneixem des d’almenys el segle cinquè abans de Crist. N’és una mostra el llibre L’art de la guerra de l’estrateg xinès Sun Tzu o Sunzi, força referenciat i reeditat en diverses llengües. Val a dir que en català hi ha una edició de Publicacions de l’Abadia de Montserrat. I també es pot afegir que és alhora un magnífic tractat, molt útil per definir estratègies polítiques i socioeconòmiques en general. De fet, és prou evident que la recerca per millorar l’armament i el coneixement del terreny ens han portat eines d’ús quotidià, pensades inicialment per a la guerra: l’aviació, GPS, Internet… O sigui, que sembla com si no hi ha res a guanyar és difícil que hom destini recursos a investigar en diversos àmbits.

Sigui com sigui, a mi em sorprèn, però, que el moviment pacifista estigui avui tan apagat. Sembla com si el militarisme s’hagi imposat arreu; en uns de forma resignada i fatalista, i en d’altres, sobretot si són ciutadans d’un estat potent, orgullosos de la seva força militar. Cal dir que, des de sempre, l’exèrcit s’ha revestit d’una estètica i d’uns protocols molts vistosos i enlluernadors: uniformes, banderes, desfilades, himnes, etc. Això ha ajudat en gran manera a la seva acceptació social. Però, compte, perquè avui dia la capacitat de destrucció massiva és potentíssima. Encara més, mai la indústria militar havia estat tan efectiva, potent i rendible. I per això les guerres apareixen avui arreu com un negoci més. Qualsevol excusa és bona. Realment, amb el que s’arriba a gastar per destruir es podria millorar significativament la qualitat de vida de tothom.

I rere dels militars hi ha unes xarxes de poder que són tant o més perilloses: la d’aquells que controlen els temps, la intel·ligència artificial, l’alimentació, la salut… Estem, doncs, permanentment en guerra, no només de les convencionals al camp de batalla, sinó en la guerra psicològica on la propaganda, la manipulació o l’enginyeria social són les millors armes per a la implantació d’un nou ordre mundial de base totalitària. Ens ho exposa cruament la periodista Cristina Martín Jiménez al seu llibre Los dueños del planeta (ed. Martínez Roca).

No sé si això es pot canviar amb la força de la democràcia i de la llibertat, al món tan escasses, però almenys sapiguem on som i què es cou al món. Potser sí que un cert hedonisme i un egoisme pragmàtic ens fan oblidar aquest panorama i, com deia aquell, «val més morir tip». Però també no fer-ho enganyat, penso jo.