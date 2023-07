Aquests dies es comencen a aprovar la distribució de regidories i sous dels ajuntaments acabats de constituir i, en general, es veuran sous molt modestos. La ciutadania no ha volgut pagar bé els polítics perquè la falta de cultura democràtica els ha atribuït sempre males intencions a tots (gairebé sempre injustament) i perquè la corrupció ha afegit enormes prevencions a la seva mala fama inicial. Amb aquest panorama, la pròpia classe política ha competit a veure qui s’abaixava més el sou, i el resultat han estat remuneracions que, en molts casos, són ridícules i l’únic que aconsegueixen és allunyar de la política les persones que tenen projectes professionals exitosos. En canvi, en proporció amb la feina que fan, hi ha oposicions ben pagades. Crida molt l’atenció el cas de Jordi Cuadras, socialista que ha estat nomenat cap de l’oposició a Igualada i que cobrarà 43.000 euros bruts. No seran indemnitzacions per assistència a plens o a comissions, sinó un sou amb tots els ets i uts. Cobrarà molt més que qualsevol alcalde de poble petit dedicat en cos i ànima a l’Ajuntament. Realment, haurà de fer molta feina per guanyar-se el sou. I esperem que no sigui, només, completar la majoria de Junts.