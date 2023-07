Els enregistraments de grans òperes en directe guarden un enigma. ¿Per què misteriosament el dia assenyalat la sala s’omplia de persones tossint? Just en els moments més delicats, quan arrancava un acte o entre escenes, es desfermava una epidèmia de grip.

Resultava estrany que amants de la música no abandonessin la sala per respecte o intentessin acompassar les seves necessitats expectorants amb moments de potència sonora de l’orquestra o dels cantants. En comptes d’això, precisament entre els moments culminants emergia una veritable tempesta d’asma.

Una evidència que va deixar la covid al Liceu va ser que, quan es van recuperar les actuacions, no se sentia ni una mosca. Així que podríem aventurar que la causa era que la majoria d’aquelles persones el que volien era que la seva tos quedés enregistrada en la magna obra i assegurar-se una improbable immortalitat per a amics i coneguts que, de vegades, també participaven en l’acte de terrorisme musical de forma organitzada tipus escamot líric.

Hi ha persones que tenen poques idees i dolentes. Si a això s’afegeix que la ximpleria té una capacitat de viralització intrínseca (inversament proporcional a la de les bones idees), el resultat va acabar sent artistes intentant no quedar submergits en goles presumptament enrogallades i desitjant haver encarrilat la seva carrera cap al heavy metal per així, amb una bona apujada del volum dels amplificadors, deixar els tossidors estabornits.

Aquest és un exemple de persones que es dediquen a tossir a la història en comptes d’escolpir-la. Simples espectadors que anhelen un polsim de glòria i que trien una forma equivocada d’assolir-la.

Altres els podem trobar mendicant uns quants likes practicant modes virals com la d’aguantar la respiració, posar-se bocaterrosa sobre un tigre o, si no en tens cap a mà, una barana d’un pont a veure si caus i et mates, la superació de proves i autolesions tipus Balena Blava, fer la molla saltant una estoneta sobre diversos penis, lesionar-se la pell amb tatuatges solars, beure alcohol pels ulls, obsessionar-se a aconseguir el màxim espai entre les cames quan els genolls estan junts, intentar sostenir el màxim nombre de monedes possible en la clavícula....

Versions actualitzades de tossir a l’òpera, però encara més cutres. Rascar-se els peus com a remei contra la tos de mil i una formes absurdes.