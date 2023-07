Què està passant a França? Què està passant al cor del jardí mundial, com definia Europa el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell? Si Europa és el jardí que es contraposa a la jungla de la resta del planeta, què és la banlieue, què són tots els guetos que hem anat construint al verger continental? El pati del darrere, potser. La «brutícia» sota la catifa.

Els aldarulls als barris deixats de la mà governamental durant dècades eleven flames a França, aquests dies, després de la mort d’un noi de 17 anys en un control policial per un tret a boca de canó. No és el primer, no serà l’últim. La ràbia i la impotència han pres forma i és la d’un monstre molt violent, capaç de posar en entredit la grandeur i en escac el president de la república, i alhora capaç d’aprofundir l’escletxa que separa els molts móns en què es divideixen les societats del jardí occidental.

L’anterior esclat de violència als carrers per abús policial a França va provocar, incongruentment, un increment de la pressió de les forces de l’ordre sobre els barris més problemàtics i la possibilitat que els agents puguin usar l’arma amb més facilitat. El resultat, entre altres episodis sagnants, és la mort de Sahel i la posterior explosió d’enfrontaments, pillatge i crítiques radicals a la imatge d’un país que és mirall del conjunt de països del jardí.

França, buscant encara el seu lloc al nou ordre mundial, ha deixat podrir la qüestió. Un problema que no ha resolt, que s’ha enquistat i que pot convertir-se en la pedra més afilada a la sabata del macronisme.

Com totes les accions, la mort de Sahel va provocar una reacció, i aquesta, per la seva banda, està generant una allau de reaccions desraonades contra els ciutadans dels guetos. Un peix que es mossega la cua fins a l’autodestrucció. Mentrestant, el lepenisme es frega les mans i, per extensió, tot l’argumentari elemental i tribal de l’extrema dreta europea.

La guetificació dels col·lectius nouvinguts, la ignorància per excés o defecte d’una planificació curosa per al seu ancoratge en les nostres societats, la disseminació dels discursos d’odi basats en prejudicis i espuris interessos polítics i, en definitiva, una perillosa (per incendiària) concepció del repartiment de la riquesa dona com a fruit els Nanterres d’avui, que seran els mateixos (potser incrementats) de demà. Mala peça al teler. Per posar-s’hi de seguida i de manera col·lectiva i entossudida al verger europeu. Amagar el que es vol evitar a les visites sota la catifa és l’últim recurs del porc domèstic.