Pocs encerts va tenir la Primera República Espanyola, però cent cinquanta anys després, i amb un partit republicà a la presidència de la Generalitat, encara som hereus d’unes circumstàncies i unes paraules que van marcar aquella època: La ximpleria de la discòrdia permanent entre faccions polítiques que haurien de tibar de la mateixa corda, i la demolidora frase del seu president, Estanislau Figueras, que va etzibar al seu Govern «Senyors, estic fins als collons de tots nosaltres».

A vint dies de les properes eleccions estatals, entre els partits indepes només hi ha un punt de consens en comú: l’abstenció és la derrota i l’aniquilació de la nostra influència a Madrid. La cançoneta ja cansa i la lletra no acompanya, no convenç, i més cantada en boca dels que han volgut fer una taula mentre l’únic que ens feien era el llit, dels qui s’han mostrat incapaços de fer autocrítica per la pèrdua de vots dels darrers comicis; dels que han justificat pactes amb principis, al més pur estil Groucho Marx, adaptables a un ampli repertori fet a mida d’uns i altres; dels de la guerra de cadires amb els sous que hi van de coixí, dels que ens maregen entre el president legal i el president legítim; o dels que han combregat amb les hòsties del referèndum, de l’aeroport o d’Urquinaona, per esmentar-ne les més sonades.

Ens estan dient que amb l’abstenció tot serà un desastre quan tot ja és un desastre, quan els drets de les institucions o els lingüístics ja no poden caure més avall, sense admetre que potser per a una bona part de la ciutadania ara mateix l’abstenció es planteja com l’únic fet diferencial; una ciutadania irritada per tant menysteniment, que ha passat de no llençar ni un paper a terra a la possibilitat de llençar el vot a la paperera per fer neteja, que prou problemes tenim a casa per anar a salvar els espanyols d’ells mateixos.

Tant insistir amb la cantarella de la por no fa més que fomentar l’efecte Streisand, i si no canvien de tonada, això té pinta de diumenge al sofà veient pel·lícules, que en té per a tots els gustos, de la Barbra.

El discurs culpabilitzador dels partits independentistes per criminalitzar els abstencionistes és tan esperpèntic com el del cadell que presideix les NNGG del PP a Madrid, que per fer afiliats promet passis VIP a les discoteques i xupitos gratis; salvant les distàncies, això sí, perquè allà reparteixen copes per aguantar una Espanya que no s’entén si no és sota els efectes de l’alcohol, mentre que aquí ens reparteixen hòsties per suportar una Catalunya incomprensible i disposada, govern rere govern, a anar-hi posant l’altra galta. Que cap galtes s’estranyi per l’abstenció de tantes persones a les quals ja els han deixat, fins i tot les del cul, vermelles com un tomàquet.