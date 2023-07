El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa acull fins al proper 4 de setembre l’exposició itinerant «Catalunya, un país d’enginy i innovació», que esdevé la primera mostra de caràcter nacional que arriba a la capital del Bages des que el 2016 s’hi va organizar «La dona al món industrial». L’exposició detalla una trentena d’aportacions científiques i tècniques amb abast universal ideades per catalans, com l’artesenc Frederic Faura i Prat, inventor del baròmetre aneroide. L’exposició ha de permetre descobrir als ciutadans de Manresa la capacitat inventiva de Catalunya i el seu impacte internacional. Però també hauria de suposar un impuls per al coneixement de la ciutat i del seu entorn d’un dels seus equipaments culturals i, sobretot, del seu contingut i propòsit. En una ciutat que reclama més estímuls també culturals per ocupar el lloc que pretén en el mapa d’interès turístic, una mostra que advoca per la projecció internacional del país a partir de la intel·ligència i l’audàcia científica pot ser un gra de sorra a l’hora de guanyar presència i visitants. Qualsevol iniciativa compta.