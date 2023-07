Fa dues setmanes ens va deixar Jordi Porta, que ahir hauria fet vuitanta-set anys. Al moment de fer-ne l’obituari, la premsa n’ha destacat el seu activisme cultural i la seva permanent i irrenunciable voluntat de servei al país, que l’any 2002 va portar-lo a liderar la renovació d’Òmnium Cultural, una entitat que al tombant de segle es trobava en hores baixes, sense brúixola ni un rumb gaire clar. Els lectors recordaran el rebombori i el ressò mediàtic que va acompanyar l’elecció de Porta en substitució d’un Millàs que presidia l’entitat des de feia setze anys, talment com si el càrrec fos vitalici i Òmnium, patrimoni del president. Ja feia temps que, davant l’estancament institucional de l’entitat, s’havia produït un distanciament creixent entre la direcció i les delegacions locals o comarcals, cada vegada més qüestionades des de la seu central pel seu dinamisme al marge de l’immobilisme erràtic i coercitiu. A causa de les divergències i el malestar, fins va haver-hi qui va suggerir la creació d’una associació alternativa, amb els mateixos ideals, però amb uns altres tarannàs. I potser hauria pogut acabar així si no fos perquè el mateix Porta, amb qui els renovadors van compartir les inquietuds abans de proposar-li encapçalar la nova candidatura, va fer notar que el mal d’aquest país és la fragmentació i l’escinditis, és a dir, la tendència a resoldre les desavinences internes d’un col·lectiu creant-ne un altre, i així fins a la irrellevància final. Amb Porta vam aprendre que és possible treballar en equip, sense personalismes ni partidismes. Amb ell al capdavant l’entitat va bregar pel paper de Catalunya i el català en la nova Europa, la presència de la llengua a les aules i en les noves tecnologies, i en la tasca d’acollir, també culturalment, els altres catalans. M’agradaria creure que encara som a temps d’aprendre ben apresa la lliçó.