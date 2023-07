Ara ho entenc! Al País Valencià i a les Balears estan com estan, perdent bous i esquelles, sistema educatiu, cultura i llengua perquè hi deu haver una multitud d’irresponsables, temeraris que han perdut l’enteniment i la memòria del que va costar poder votar en democràcia, i el dia que tocava fer-ho es devien quedar a casa. Deu ser gent disconforme amb la democràcia que tenim, ignorants del que s’havia aconseguit a Madrid amb uns quants diputats i senadors (on vas a parar!), i amb la seva inconsciència han deixat que guanyin les eleccions PP i Vox en una aliança de govern extremadament reaccionària. Aquesta és la lliçó que diuen hem d’aprendre a Catalunya si no volem que el 23-J patim un daltabaix semblant al dels nostres germans, irresponsables, que han deixat el futur del país en mans de dos partits que neguen la violència de gènere, la plurinacionalitat i qualsevol dret social que s’allunyi del seu ideari supremacista. Jo pensava que l’onada reaccionària l’havíem provocada nosaltres amb les ànsies de llibertats democràtiques, però ves que la florida feixista no sigui culpa de la progressia dirigent que no entoma els problemes reals de la societat, nega les evidències d’un deteriorament de la convivència i la pèrdua de valors cívics. Personalment escoltava el relat oficial de la disminució dels índexs delictuosos, el missatge bonista de protecció als vulnerables (tot i pensar que ja seria hora de combatre la pobresa amb fets i no pas amb bosses de menjar i subsidis). Vet-ho aquí, però, que discutint que si són verdes, que si són madures, s’ha deixat via lliure perquè els populistes guanyin el suport de la ciutadania amb el pap ple de queixes, prometent-los l’oro i el moro al crit de «¡Santiago y cierra España!» Tu diràs!, tanta gent emprenyada com hi ha, els sobren vots per fer majories on es moren de ganes de manar al seu estil. Deu ser per això que els partits catalans (els del 52%, recordeu?) que tenen part o molta responsabilitat en un descontentament generalitzat (perquè no afronten els problemes, perquè han incomplert compromisos electorals, perquè han desmobilitzat el carrer, perquè han anteposat egos personals i hegemonies partidistes als anhels del país...), ara s’esgargamellen a reclamar que tothom vagi a votar el 23 de juliol, no fos cas que perdéssim el poc que ens queda després de tanta renúncia. El que em costa de veure, escoltar i llegir és què en faran del vot reclamat (exigit de forma insolent a les xarxes). Pregunto: els culpables de la maregassa reaccionària són els ciutadans? Només tenen l’opció d’anar a votar amb una pinça al nas? Si volem salvar l’essencial, el PSOE garanteix drets nacionals: llengua, cultura, model educatiu i un referèndum per l’autodeterminació?