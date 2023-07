No aconsegueixo veure la relació directa entre la mort d’un jove per un tret policial en saltar-se un control, i les nits de botigues assaltades i cotxes cremats que s’han estès per França aquesta setmana. Tampoc no vaig saber veure quina lògica relacionava la sentència del Tribunal Suprem contra alguns dels principals dirigents del Procés amb les nits de foc i fúria de Barcelona, de les quals ningú no en va sortir beneficiat. Mesures favorables als condemnats, com els indults, han estat conseqüència del preu exigit per ERC a canvi d’investir Pedro Sánchez i garantir l’estabilitat del seu executiu. Però aquells dies d’octubre del 2019 Barcelona va aparèixer a totes les televisions del planeta amb imatges de grans foguerades al mig del carrer, com ara hi estan apareixent París o Marsella –amb una dimensió força superior a aquella, tant de participants com de virulència.

A les protestes de Barcelona hi va intervenir gent de totes les edats i actituds, i una part gens menor va anar a càrrec de noies i nois molt joves, alguns en l’adolescència, que a la retransmissió televisiva semblaven estar jugant al gat i la rata amb la policia: quan aquesta optava per retirar-se d’una cruïlla, ells saltaven de joia, s’abraçaven i es dispersaven satisfets. Com si fossin en una mena de joc de rol, o en un videojoc fet realitat, és a dir, en uns entreteniments sense conseqüències. No crec que la majoria fossin conscients d’estar-s’hi jugant la integritat física i la imposició de sancions penals. Molts joves de les nits ígnies franceses semblen animats per la mateixa sensació d’impunitat. No tenen por que els seus actes els passin factura, se senten protegits per la massa en la qual s’integren, i es deixen conduir per la ràbia contra un «tot plegat» tan general com inconcret. El novembre del 2019, al cap d’un mes de les nits de foc barcelonines, es van celebrar eleccions generals, repetició de les d’abril, i Vox va passar de 24 a 53 escons al conjunt espanyol. Si avui es votés a França, Marine Le Pen arrasaria.