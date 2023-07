Ahir es van publicar enquestes a tres diaris de Madrid, amb titulars de portada que val pena analitzar. El País: «El PSOE escurça distàncies amb el PP després dels pactes amb Vox». ABC: «Vox cau i posa en risc la majoria absoluta de la dreta». La Razón: «El PP avantatjaria de tretze escons PSOE i Sumar». Alça!

Primer, les dades. És desconcertant adonar-se del fet el mateix dia es divulguen pronòstics tant diferents. Segons El País, la suma de PP i Vox obtindria 168 diputats, vuit per sota de la majoria absoluta. La mitjana de les forquilles de l’ABC, en canvi, els atorga 179 diputats, que són quatre més de la majoria absoluta. La Razón, per la seva banda, dona 182 escons a la suma conservadora i enfonsa l’esquerra en la misèria. Com que són enquestes simultànies, d’aquí a tres setmanes podrem jutjar qui l’encertava i qui somniava truites perquè tenia gana.

Observem ara els missatges dels titulars. El d’El País, amb l’èmfasi en el fet que el PSOE «escurça distàncies», s’adreça a votants d’esquerra en clau de mobilització. Significa: «Això es pot guanyar» i «Feijóo s’ha equivocat pactant amb Vox en plena campanya». És una crida a les urnes perquè la victòria és possible i el desànim no està fonamentat en les dades.

El titular de l’ABC parla de «risc» i assenyala Vox. És una senyal d’alerta per als votants de les dretes en general. Significa: «Això es pot perdre» i «que ningú no es quedi a casa». Implica una crida al vot perquè no hi ha res segur i orienta a concentrar-lo en el PP davant un Vox en davallada.

El titular de La Razón es desmarca dels altres i no veu cap amenaça per a la presidència de Rajoy. Significa: «Això està guanyat» i s’inscriu en la mateixa lògica que inspira les portades optimismes de la premsa esportiva abans dels grans partits, quan ningú no vol esguerrar les il·lusions a la massa de seguidors de l’equip de casa.

Conclusió: si avui ens apuntem aquests pronòstics, demà podrem riure’ns dels que més i millor l’hagin espifiada.