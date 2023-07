Molt probablement heu sentit a dir que des de dissabte Espanya té la presidència rotatòria de la UE. I és possible que no acabeu de saber què vol dir això exactament en el confús entramat institucional europeu. Miro d’aclarir-ho, per si és d’interès.

D’aquí a 11 mesos votarem a les eleccions al Parlament Europeu, l’únic òrgan de la UE escollit directament per la ciutadania, que té una funció legislativa important (elabora les famoses directives) però subordinada gairebé sempre al Consell Europeu. El Consell Europeu (que cal no confondre amb el Consell d’Europa, fundat el 1949 i que agrupa gairebé tots els estats d’Europa, no només els de la UE) està format pels caps de govern dels estats membres, que es reuneixen cada quatre cops l’any per prendre les decisions importants, i té un president que actua com a representant permanent dels estats. En tercer lloc hi ha la Comissió Europea, el govern de la UE, per entendre’ns, escollit formalment pel Parlament però proposat, de moment, pel Consell Europeu, pels estats. I encara hi ha un altre Consell, el de la UE, una mena de govern paral·lel a la comissió, on els estats, a través dels equips ministerials i a porta tancada, treballen les propostes que finalment s’acabaran signant, o no. La presidència d’aquest darrer consell és rotativa i és la que ara recau en el govern espanyol.

En total, un parlament, una comissió i dos (més un) consells, amb quatre presidents que poden actuar en representació de la Unió. Massa complicat, ja es veu. Quan el món vol trucar a la UE no sap ben bé quin número marcar i, encara pitjor, quan la gent mirem amunt, a la UE, no sabem tampoc on coi hem de mirar ni a qui hem de demanar què.

Aquest embolic té sobretot dues causes. Una d’històrica, que té a veure amb una construcció reactiva i a espasmòdica de la UE que ha donat un sistema de presa de decisions basat en el consens dels estats que dificulta molt fer les reformes internes necessàries per evitar la duplicitat d’organismes i funcions. La segona causa, molt vinculada a aquesta primera, és la resistència dels estats a cedir sobirania i protagonisme per avançar cap a un esquema assimilable al de la majoria d’institucions democràtiques. És a dir, amb un parlament sorgit d’unes eleccions, un executiu que governa i, si voleu, un tercer òrgan de representació territorial que faci de contrapès al parlament. Una mena de senat que en el cas europeu podria ser de base estatal, però també, i molt millor, regional.

Sigui com sigui, una UE cada cop més indispensable i decisiva necessita urgentment endreçar la seva estructura política i sobretot fer-la més transparent i democràtica. Això només es pot fer donant molt més poder al Parlament i traient-ne als òrgans de representació dels estats. I aquesta reforma cal fer-la ara, abans de les properes ampliacions, sent conscients que en aquest camí, de superació dels nacionalismes i consolidació del projecte europeu, potser no tots els estats arribaran fins al final.