La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa es queixa que al nou cartipàs municipal desapareix la regidoria de barris. Hi veuen una prova de menysteniment. Una més, insisteixen, i enumeren greuges per demostrar-ho.

Hem consultat la llista de competències dels regidors, signada per l’alcalde Aloy el 23 de juny, i en les seves dinou pàgines la paraula «barris» només apareix una vegada, entre les funcions de la regidoria d’Acció Comunitària, una de les quals és l’«atenció a les necessitats específiques dels barris». Lluís Vidal Sixto n’és el regidor. Al cartipàs anterior era el nom propi d’una regidoria. Per què ha deixat de ser-ho?

M’imagino un descuit involuntari, sense pretensions d’ofendre ningú i encara menys el moviment veïnal. El cert és que l’hi podien haver posat sense cap problema, perquè la majoria de regidors acumulen diverses etiquetes, i no venia d’una. Per exemple, el tinent d’alcalde Anjo Valentí portarà Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Esports i Salut. La regidora Isabel Sánchez suma Feminismes, LGTBI, Infància i Joventut. I el mateix Sixto és regidor d’Ocupació i Emprenedoria, a més a més d’Acció Comunitària. Per incorporar el breu afegitó «i de barris» no s’hauria desmanegat cap estructura municipal, i la federació veïnal hauria tingut un motiu menys de queixa.

A la llista de regidories multifuncionals hi apareixen trenta-tres conceptes, d’Hisenda a Persones Grans, d’Urbanisme a Cooperació. Se n’hi podrien afegir molts més per deixar clara l’atenció del govern cap a determinats temes i col·lectius. En Sixto, per exemple, podria ser-ho de Participació, Proximitat, Civisme amable i Voluntariat, segons el llistat de feines de la seva delegació.

És veritat que els noms de les regidories serien inacabables si hi fessin constar totes les competències i funcions, però hauria estat un bon detall fer una excepció amb els barris. Al capdavall, a les ciutats tothom pertany a un, i li agrada que l’Ajuntament se’n recordi.