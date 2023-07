El tram nord de la B-40 entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès serà una realitat si es compleix l’acord que signaran el Govern Central i el de la Generalitat. D’aquesta manera es complirà una de les exigències del PSC per donar suport als pressupostos del govern.

L’acord, que s’havia de signar a la primavera, s’ha retardat fins ara. Curiosament, abans es va produir un relleu a la conselleria de Territori; Ester Capella va substituir Juli Fernàndez, exalcalde de Sabadell i un dels polítics que històricament s’han oposat a la construcció d’aquesta carretera.

Des de la direcció d’ERC es dona per bo el pacte perquè inclou la transferència de 914 milions per diverses obres d’infraestructura a Catalunya i el compromís que el nou tram del Quart Cinturó no serà una via d’alta capacitat, però això no ha tranquil·litzat les entitats contràries a la construcció de la carretera ni a la Federació d’ERC de Sabadell que, segons Gabriel Fernández, responsable municipal, hi estan obertament en contra i esperen que l’acord sigui com els de Rodalies que no s’arriben a complir mai. Cal recordar que el Quart Cinturó es va preveure per millorar la connexió entre Abrera i Granollers.

Però el misteri és saber perquè ara, a les portes de les eleccions ERC ha acceptat signar l’acord, sabent que militants seus de Sabadell i del Vallès s’hi oposen frontalment i en fan bandera. Segur que no ho fan per qüestions electoralistes. És possible que no tinguin cap altra alternativa perquè s’hi van comprometre per tal que els aprovessin els pressupostos i ara no podien tocar el violí com aquell que res.