Les eleccions municipals d’enguany eren una oportunitat d’or per a l’independentisme per tal de revertir la deriva autonomista d’aquests dos últims anys del govern català: una taula de negociació que no ens ha dut enlloc, un embat democràtic del qual ningú se’n recorda, un acord de claredat que no ha durat ni el que dura un caramel a la porta d’una escola, i un suport al govern del PSOE-Podemos que no ha servit per a res. Però aquesta oportunitat ha estat malbaratada. Les posicions clarament enfrontades entre els dos principals partits independentistes i la manca d’una estratègia comuna, n’han estat les principals causes. Arreu del país s’han constituït governs municipals apartats de la lògica independentista.

I Manresa no n’ha estat una excepció. Una de les ciutats més importants del país ha vist com l’independentisme, majoritari, decidia compartir el govern de la ciutat amb els defensors del 155. La manca d’entesa entre ERC i Junts ha portat els primers a pactar un govern municipal amb el PSC-PSOE, una formació espanyolista, anticatalana, repressora, i disposada a pactar amb el diable (llegeixis PP i VOX) quan del que es tracta és d’anar contra Catalunya. Els resultats electorals, una majoria absoluta de l’independentisme, permetien la formació d’un govern d’arrel nacional, però no ha estat així, i des de l’ANC ho vàrem denunciar manifestant públicament el nostre desacord el dia de la constitució del nou govern. Des d’ERC se’ns diu que el seu compromís amb la independència segueix vigent, i que cap de les mesures de caire independentista aprovades aquests últimes anys serà revertida. El nostre escepticisme davant d’aquestes declaracions és ben legítim si es té en compte el programa electoral del PSC-PSOE, només cal llegir-lo. A més, els primers passos del nou govern no ens han ajudat gens a apaivagar la nostra malfiança. En una entrevista concedida al Canal Taronja, l’alcalde republicà de la ciutat, el senyor Marc Aloy, va carregar durament contra l’ANC en dir que la nostra entitat ha deixat de ser transversal, que ha passat a ser una entitat de part, i que l’ANC, en passades eleccions, ha demanat explícitament el vot per Carles Puigdemont i per Junts. L’alcalde, amb aquestes afirmacions, ha faltat a la veritat. L’ANC aixopluga gent de totes les tendències polítiques, i mai ha demanat el vot pel senyor Puigdemont i Junts, i si en algun moment ha criticat alguna opció política determinada, sempre amb el suport de la majoria dels seus socis, ha estat perquè ha considerat que s’estava seguint un camí contrari al que ens ha de dur a l’objectiu final, la independència. Senyor Aloy, entenem que estigui enfadat amb l’ANC després de les protestes esmentades més amunt, però malgrat el seu emprenyament, vostè, com alcalde, no hauria de fer afirmacions que no són certes. Pot estar ben segur que si en lloc d’haver estat ERC qui ha pactat amb el 155 hagués estat Junts, la nostra reacció hauria sigut la mateixa. Senyor Aloy, la seva obligació és governar per a tots els manresans, en som conscients, però no perdi mai de vista que l’independentisme és majoritari a casa nostra. Per això, ha de saber que qualsevol acció o projecte que l’actual consistori plantegi en contra del moviment que defensem la majoria dels ciutadans, serà fermament contestat.