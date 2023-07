Álvaro Dante i Josep Costa, moderats per la periodista Marta Roqueta, van dialogar sobre l’independentisme davant les eleccions espanyoles, a la sala d’actes del Montepío de Conductors, en un acte de l’ANC, enmig d’una calor insuportable. Ambdós van considerar l’1 d’Octubre com una revolució democràtica impossible d’aturar per l’Estat i el pacte dels indults com la base de la desmobilització i de la cadena de renúncies posteriors. Roqueta va reflexionar sobre els partits independentistes que qualifica d’espanyolistes, en el sentit que l’espanyolisme és una ideologia que han assumit perquè pensen que per fer la independència de Catalunya necessiten el permís d’Espanya. Les persones colonitzades i oprimides assumeixen aquesta ideologia. Els partits independentistes catalans hauran de descolonitzar la ment per sortir del marc espanyolista, opinió lúcida que comparteixo.

Contraris al discurs de l’antimobilització, defensen l’interès per la política i es neguen a tirar el barret al foc. Costa afirma que el pitjor que passa a Catalunya és el retorn a la política autonòmica i partidista: a la politiqueria, on el que fan i diuen no té res a veure. Als moments bons del procés independentista no era possible, perquè «estàvem vacunats i teníem una dignitat en el vot». La gent espontàniament va fer un cordó sanitari al bloc del 155 fins i tot a les eleccions espanyoles. Això ha estat desmantellat unilateralment pels anomenats partits independentistes a partir del 2019 amb els pactes autonòmics amb el PSOE, «que hem de combatre». L’independentisme, pactant amb «aquests impresentables», està renunciant al que realment l’ha fet fort, a canvi de quatre poltrones.

Votar PSC-PSOE és la millor manera de frenar Vox? Els votants ja saben el que han de fer sense obeir les consignes de Pere Aragonès. Cal cantar les 40 a l’actual classe política per posar llum a la foscor autonòmica a la quals ens han retornat, com al 2008, amb la campanya estúpida de si tu no hi vas, ells tornen, quan només la imaginació pot fer creure la farsa que el PSOE és millor que el PP, perquè tots dos formen part del consens borbònic. El PSOE guanyarà aquestes properes eleccions a Catalunya, perquè els partits que haurien d’oferir propostes li estan fent la campanya, començant per ERC, que els ha investit, i Junts els ha blanquejat en l’àmbit municipal. Tots dos li han posat una catifa perquè retorni el bipartidisme.

La segona clatellada que rebrà ERC serà una fuga de vots massiva cap al PSOE, ja que molts dels seus votaran els rivals. D’altres s’abstindran «perquè el vot no es pot regalar al primer galifardeu que ens passa per davant», (Dante) o votaran en blanc, gràcies a la pèssima campanya de blanquejar el PSOE, amb Rufián al capdavant. «Ell mateix s’ha posat la soga al coll». (Costa). «No guanyarem aquestes eleccions, però hem de tornar a guanyar el relat», diu Costa. El país ha entès que 350.000 persones han deixat de votar a les municipals els partits independentistes com a càstig a la seva pèssima estratègia i gestió autonomista. Costa també és crític amb Junts: «ERC arrossega cap a la rendició i Junts no és capaç d’evitar-ho, perquè dins del partit hi ha gent que comparteix la doctrina de la rendició. Si pensen com l’adversari no són una eina útil per confrontar-lo». El nou relat ha de tornar a posar la independència al centre de la política a Catalunya, amb una estratègia de confrontació democràtica amb l’Estat i deixar d’investir governs a Madrid. «Hem de passar de la protesta a la conquesta del poder», afirma Costa.