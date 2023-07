Els nous governs municipals aproven aquests dies les seves estructures organitzatives per al mandat i el delicat tema de les nòmines que tindran alcalde, regidors de govern i els d’oposició i els càrrecs de confiança que contractaran. Si és poc o molt el que cobren i si hi ha més o menys càrrecs i si cobren per sota o per sobre del que seria just, és una feina de fiscalització política que ha de fer l’oposició de cada municipi. La dedicació a un Ajuntament requereix que sigui retribuïda, i si el ciutadà vol ser governat pel millor ha d’estar pagada amb un sou competitiu. Aquesta decisió no hauria de generar debat. Les assignacions establertes segueixen els criteris i recomanacions d’altres estaments superiors. La pulcritud convidaria que les noves assignacions no tinguessin partides desmesurades i que els increments de la despesa, si és que n’hi ha d’haver, segueixin els criteris de responsabiliat. Els sous dels polítics és una partida important, però en general no és la despesa crítica. Fa mal a la vista si hi ha molt augment, però al polític se li exigeix resultat i bon fer en la gestió pública.