L’Ajuntament de Manresa va aprovar dimarts les percepcions dels regidors i del «personal eventual de confiança i assessorament especial», que sumen un total de 958.631 euros. Com que en aquesta vida tot és relatiu, caldrà posar la xifra en context.

Els prop d’un milió d’euros que ingressaran l’alcalde, els regidors i un reduït nombre de contractats equivalen a un 2,3% de les «despeses de personal» de l’Ajuntament: un muntant de 41 milions, recollits en el capítol primer de pressupost municipal vigent.

Si ho comparem amb el global del pressupost, el percentatge és menor: els salaris del govern i els seus càrrecs de confiança suposen un 0,9% dels 110 milions de les despeses previstes per aquest any.

El pressupost equival a més de mil quatre-cents euros per habitant. A una família de tres membres li toquen, en teoria, més de quatre mil euros (en la pràctica, depèn sobretot del valor cadastral de casa seva). Si ens limitem a les despeses de personal, són més de cinc-cents euros per empadronat. I quan ens costen, en particular, el govern i els seus eventuals? Doncs a la ratlla dels tretze euros anuals per càpita.

Tretze euros. Si serveixen perquè la màquina funcioni bé i faci la feina que la ciutat necessita, és un cost assumible. He gastat molt més en coses molt menys importants.

L’Ajuntament és una administració de set-centes persones, sense comptar empreses municipals com la que fa arribar l’aigua a l’aixeta, i serveis contractats com les deixalles i els autobusos. Si tenen un amic directiu li poden preguntar quants màxims responsables d’una empresa d’aquesta mida guanyen menys dels 5.177 euros mensuals de Marc Aloy.

Menys d’un euro per any i manresà. Quantitat que de fet no ingressarà, perquè se li han de restar l’IRPF i les cotitzacions. A mi no em sap greu que l’alcalde de Manresa cobri això. Em sabrà greu si un dia arribo a la conclusió que l’Ajuntament funcionaria igual o millor sense cap mena d’alcalde.