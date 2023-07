El lema dels socialistes d’aquesta campanya recorda molt aquell d’en José Zaragoza el 2008, «Si tu no hi vas ells tornen». Aquella campanya va ser l’èxit electoral més gran del PSC. No sé si aquesta vegada s’arribarà als 25 escons, però tot apunta a una victòria clara dels socialistes a Catalunya. Per més que alguns no parin de repetir que el PP té guanyades les eleccions, el cert és que les últimes enquestes ens diuen que la diferència entre els dos grans és més petita que el seu marge d’error. I si afinem una mica més, ens adonarem que, qui té marge de millora són els socialistes per poc que mobilitzin l’electorat que els és més proper.

A Catalunya circula una campanya abstencionista d’una minoria molt minoritària, són els que pensen que, com pitjor, millor. Són aquells que voldrien una victòria del PP per tornar a l’enfrontament entre catalans. Tot i que facin molt soroll, són pocs, però sí que són els suficients per enrarir l’ambient.

Siguem objectius, aquestes eleccions tracten de Sánchez o de Feijóo, només un d’ells dos pot ser president. Feijóo aquests dies està fent un exercici de contorsionisme que fa difícil seguir-lo, va començar derogant el sanchisme, sense definir què volia dir sanchisme i acabarà derogant-se ell mateix. L’última ocurrència: després de tot el que van arribar a criticar la contrareforma laboral, ara ens diu que és una molt bona llei i que, si de cas, com a màxim, farà algun petit retoc per al sector de l’automòbil. Personalment, celebro la conversió perquè des del primer moment em va semblar bona per a les relacions laborals, tot i que, per motius que no podien explicar, uns i altres la van demonitzar. Per altra band,a en Sánchez està fent el que no ha fet durant tot el seu mandat, tenir presència a tots els mitjans i s’està deixant entrevistar per tots els periodistes, com més contraris, millor. Els seus assessors l’hi deuen haver aconsellat, i ell s’està presentant sense complexos, fins i tot bastant inhibit, refutant, una a una, totes aquelles falses acusacions que han estat durant mesos als mitjans.

Sembla que Sánchez ja no ho fia tot a les millores econòmiques, aquella famosa màxima política «És l’economia estúpida» sembla que en l’actualitat no és del tot certa. Personalment, soc dels que creuen que encara hi té molt a veure. Són molts els que han millorat la seva situació en els últims temps, que han deixat enrere les conseqüències del desastre de la pandèmia i d’una inflació desbocada fruit de la guerra d’Ucraïna. Ha estat aquest govern, amb el seu reconeixement a Europa qui ha trobat els recursos per fer les polítiques contra cícliques que acompanyades de l’excepció ibèrica al preu del gas, ha fet que l’economia creixés i es creés ocupació.

Al final a l’hora de votar tractarà d’això, si volem que continuïn les polítiques progressistes que ens han permès ser on som, o volem les polítiques conservadores que agafant-se a la reducció del dèficit públic ens portin les conegudes retallades. Avançar o retrocedir.