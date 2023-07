Entrem a la recta final del camí cap a unes eleccions que se’ns han fet estranyes, per la data triada (a finals de juliol) i perquè la convocatòria com a reacció immediata al resultat de les municipals es va veure com un cop de timó brusc amb què el president Pedro Sánchez buscava recuperar vots en la seva lluita amb el PP d’Alberto Núñez Feijóo. Catalunya, segons les darreres enquestes, tindrà un comportament en el vot diferent del de la resta de l’Estat, i, aquí, semblaria que la marea blava dels populars no entra amb tanta força. Una part de l’estranyesa deu venir d’aquesta idiosincràsia pròpia del poble català. De totes maneres, les tendències generals tenen molta força i caldrà veure si les previsions i el resultat s’aproximen. Pel que fa a les comarques de l’àmbit de Regió7, les llistes no incorporen gaires noms en les posicions que permetrien pensar en una representació directa al Congrés o al Senat. En el darrer període legislatiu, Carolina Telechea ha estat la número 2 d’ERC al Congrés i la sallentina Mirella Cortès, que ara es jubila, ha dirigit el grup de senadors republicans.