La dependència dels diners públics en què viu la cultura provoca situacions com la de Monistrol de Montserrat, on la nova alcaldessa del Partit Popular ha decidit desprogramar l’actuació de l’humorista Fel Faixedas per la festa major. Pot fer-ho perquè l’Ajuntament organitzava i pagava, i qui organitza i paga, mana i aplica el seu criteri.

Faixedas ha dit a aquest diari: «Si em truquessin de l’Ajuntament per dir-me que tot ha estat un malentès, no vindria, però si ho organitzés qualsevol associació o entitat del poble que se sentís perjudicada per l’actitud del consistori t’asseguro que ens posaríem d’acord molt ràpid». Heus aquí el nucli de la qüestió. Quan una part substancial de la programació cultural descansa en els ajuntaments, el fet de no programar un espectacle té uns efectes semblants a la prohibició i per això se sol parlar de censura, tot i que, per ser estrictes, hi hauria censura si també s’impedís com activitat privada, per prohibició judicial o governativa.

Confiar en el govern «dels nostres» per impulsar la cultura que ens agrada té l’avantatge dels recursos econòmics però implica una condició de fragilitat: igual com es guanyen, els governs es perden. A Monistrol governa el PP per la manca d’acord entre els partits que podien haver-ho impedit. Quan l’alcaldia va a parar a les mans contràries, als partidaris de programar espectacles com el d’en Faixedas només els queden dos camins, que poden ser caminats alhora: preparar des d’avui les properes eleccions i recuperar el protagonisme de la societat civil, d’aquestes entitats i associacions amb les que el monologuista es posaria d’acord ràpidament.

Durant moltes dècades Catalunya ha defensat la seva cultura sense eines de poder institucional, i ho ha fet des de la gent organitzada, amb voluntat i amb militància. Amb esforç tossut. ¿Potser aquests darrers anys d’autogovern i ajuntaments democràtics han tingut l’efecte d’una anestèsia? No es pot fer res sense subvenció? Malament, doncs.