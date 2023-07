Igualada va viure un ple d’aprovació de les retribucions certamen especial. El govern, que integren només els 10 regidors de Junts (sense majoria absoluta), va voler crear una figura, ben retribuïda, de cap de l’oposició (normativament, el cap dels que han de fer la guitza al govern cobra com el número 2 de l’executiu, uns 56.000 anuals bruts -que després es va reduir en un 20%). Era la primera vegada que l’Ajuntament igualadí tenia aquesta figura, i com que no estava prevista a escala local es va haver de canviar el ROM, document que reglamenta el funcionament municipal. I aquest document, la llei entén que és un dels bàsics i estableix que l’aprovació i les modificacions que s’hi facin han de tenir el vot positiu de la meitat més un dels regidors.

Costa una mica, però vaig desfent la madeixa. ERC va presentar esmenes al text que portava a aprovació l’Ajuntament, i la secretària municipal, va entendre que aquestes propostes d’Esquerra també havien de tenir la mateixa correlació de vots, una majoria absoluta a favor o en contra. No hi havia gaire joc: 10 vots de Junts, 3 d’ERC i 3 de Poble actiu (6), i 5 vots més d’Igualada Som-hi.

Tot i que les condicions de les votacions van quedar ben clares abans de la votació. Igualada Som-hi va decidir abstenir-se en la votació, que era pràcticament l’única situació d’inviabilitat del procés. Per tant, la pilota quedava en terreny de ningú, sense que ningú no la pogués empènyer a porteria. Ja és curiós el cas. Aquells que governen i volen tenir un cap de l’oposició per poder parlar dels temes «importants» de la ciutat se suposa que havien plantejat la creació de la nova figura de Cap de l’oposició a qui ho havia de ser, i Jordi Cuadras, que era que rebia l’encàrrec, se suposa que havia expressat els seus dubtes quant al sou, les funcions i el sentit de la votació que calia. Però, en canvi, es va decantar per un vot de maquillatge estètic.

Arribats al punt de l’impàs, la modificació d’ERC no havia estat rebutjada per majoria absoluta ni tampoc no havia estat aprovada. En aquest moment, la secretària va ordenar una segona votació. Una oportunitat perquè algú modifiqués el seu vot, perquè algú digués amb el cul estret i la boca petita, el que no havia volgut dir d’entrada. I, és clar, com no podia ser d’una altra manera, repetint la votació i sense nous arguments, Igualada Som-hi va fer a la segona el que ja podia fer a la primera votació. Si no hagués canviat el sentit del vot, podíem haver estat en un procés de votació infinita. A casa en dèiem marejar la perdiu.