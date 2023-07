Els manresans i manresanes tenim orxata a les venes. I és que, perquè negar-ho, prendre’n una assegut al Passeig és un dels petits grans plaers de la ciutat. Hi ha qui mataria per una taula a la Xixo un dissabte a la tarda. Però a la vegada, ens falta sang. Molta piulada i comentari a Facebook i poca acció. Molt veure que el paisatge es va deteriorant al nostre entorn entre xarrup i xarrup, però poques ganes de solucionar-ho.

El cor de Manresa s’està morint. No és la primera vegada. Tota ciutat passa per la UCI en algun moment. És llei de vida; pujades i baixades com una muntanya russa. Però aquest cop està essent un procés lent, silenciós, no mortal ni destructiu com en les guerres i incendis de segles passats, però igualment difícil de reconduir i afecta molt més enllà del Barri Antic. Quan va començar? Segurament hi ha un moment clau que podria semblar insignificant, però que vist amb perspectiva, no ho és. El juny del 1999, la ciutat es va quedar sense l’aparcament de l’Atlàntida, 500 places gratuïtes a tocar de l’eix comercial. De terra, però gratis, era on tothom anava a parar, vingués d’on vingués (sí, hi va haver un temps que la gent del Solsonès i el Berguedà també baixaven a comprar al Guimerà i això que les carreteres eren pitjors). I, a la vegada, la ciutat va créixer com no ho feia des del segle XIX. Les Bases, Valldaura i els Trullols van guanyar protagonisme amb obra nova, nous espais, i tota la dinàmica de Manresa va canviar dràsticament en molt pocs anys.

Què ha passat des d’aleshores? Que un got d’orxata ja costa més de 500 pessetes i poca cosa més. Trenta anys de passivitat i inacció amb massa pals a les rodes, tants que no s’ha deixat avançar el carro ni un mil·límetre. Som on érem, si és que no s’ha reculat. El Guimerà està per convertir en illa de vianants i els carrers de mitja ciutat segueixen pintats de blau, un blau caríssim, per cert, fins que l’Ajuntament n’ha pogut remunicipalitzar l’explotació després de 18 anys d’abús. I els locals, es van buidant.

El cotxe no té lloc a les ciutats sostenibles del futur, però és el present, mentre no es vertebri una xarxa de transport públic veritablement eficaç per als mateixos manresans, però també per a tots els pobles veïns de qui Manresa pretén exercir de capital. Si el pla és que el Passeig, el Guimerà i l’orxata sigui només per a quatre gats, està sortint de meravella. Per als qui com jo, que la bombolla del 2008 ens va enviar a l’extraradi, trepitjar el centre s’està convertint en una efemèride.