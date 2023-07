Dimecres passat es va saber que el Tribunal General de la Unió Europea havia rebutjat els arguments que el president Carles Puigdemont i els també eurodiputats Clara Ponsatí i Toni Comín havien presentat de cara al manteniment de la seva immunitat parlamentària. Però el fet és que la decisió d’aquell tribunal encara no és efectiva perquè es pot recórrer a una instància jurídica superior, que és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I segons Gonzalo Boye, l’advocat de Puigdemont, Comín i Ponsatí, aquest recurs es presentarà aviat. Per tant, la decisió final encara trigarà mesos a concretar-se. La incògnita és si mentrestant des de Madrid també es tornaran a presentar euroordres per intentar l’extradició de Puigdemont, Ponsatí i Comín. Si és així, seran els tribunals belgues els que hauran de decidir, els mateixos que en el seu moment van impedir l’extradició dels tres polítics catalans perquè les euroordres que presentava el jutge Pablo Llarena incorporaven el delicte de sedició, que no existeix en la legislació belga. Però que ara ja ha estat eliminat també del codi penal vigent a l’Estat espanyol. Des del punt de vista belga, doncs, ara hi ha més possibilitats que s’acabin acceptant extradicions? És difícil de dir, però alhora també és difícil de pensar que Llarena no vulgui aprofitar totes les oportunitats que se li presentin per intentar-ho.

El fet que la consulta interna que es va plantejar entre els membres de l’Assemblea Nacional Catalana hagi estat negativa respecte de l’abstenció que proposava la presidenta de l’entitat i que la mateixa participació en la consulta hagi estat ben reduïda demostra que, en general, dins de l’independentisme l’actitud abstencionista no és majoritària, ni tan sols de cara a eleccions d’òrgans estatals com el Congrés de Diputats i el Senat. La realitat és que hi ha hagut moltes veus contràries a aquesta abstenció i algunes de ben contundents, com les que provenien de la CUP. Entre elles, per exemple, la d’Albert Botran, que ha dit que comprèn el missatge de l’independentisme desanimat que vol abstenir-se, però que perdent posicions a les institucions no hi haurà una situació millor per al moviment independentista, sinó al contrari. Cal tenir presents aquestes opinions favorables a la participació i recordar que anar a votar el 23 de juliol no és afavorir el PSOE, el PP o qualsevol altre partit estatal. Anant a votar i donant suport als partits que defensen Catalunya assegurem que la seva opinió es pugui fer sentir i que la capacitat d’influir en decisions que proporciona la presència en institucions públiques no quedi del tot a mans dels que voldrien anul·lar la nostra nació. Però no es tracta només de fer sentir la veu del país. Al Congrés i al Senat s’aproven també lleis de tot tipus. Què hi guanyaríem quedant-ne absolutament al marge? Ser-hi presents no invalida gens la defensa de l’objectiu fonamental de la independència. Hi ha un àmbit que no podem oblidar: la campanya contra el català que PP i Vox han emprès al País Valencià i a les illes Balears. L’Obra Cultural Balear, l’entitat essencial que defensa el català a les Illes, considera que l’acord PP-Vox «amaga accions dures contra la llengua catalana, amb intenció d’arraconar-la i menystenir-la». I Acció Cultural del País Valencià ja ha fet també una crida a mobilitzar-se contra el mateix perill. Caldrà anar-ho seguint.