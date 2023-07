Els anomenats false friends (falsos amics) són mots que tenen ortografia similar o idèntica en anglès i en català, però significats parcialment o totalment diferents. Per exemple, quan el verb català assistir vol dir estar present, es tradueix per attend— Van assistir al casament = They attended the wedding—, però el verb català atendre es tradueix per wait on o heed (Cadascú de nosaltres atén set taules = Each of us waits on seven tables).

Altres exemples:

molestar = bother, annoy — El que diu no em molesta. What he says doesn't bother me.

molest = assetjar sexualment — Men who molest children need help. Els homes que molesten nens necessiten ajut.

fila = row — Ens vam haver d'asseure a la primera fila. We had to sit in the first row.

file = document — The files werre locked in the safe. Els documents van ser tancats a la caixa forta.

argument = plot — Els actors eren bons, però l’argument era dolent = The actors were good but the plot wasn't.

argument = discussió — Whenever they meet they argue over idiocies =Sempre que es troben discuteixen per necieses.

paper = role — Quin paper vols fer? = Which role do you want to play?

paper = diari — Where's the paper? = On és el diari?