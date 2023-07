El Círculo de Empresarios es defineix com una organització «sense ànim de lucre» (les cometes són meves) amb l’objectiu de reivindicar el col·lectiu professional d’empresaris i empresàries i suposo que de passada fer propostes per tal de millorar l’economia del país a partir de la seva expertesa, ja que són persones molt ben preparades. No sé si són bons directius, ni tampoc conec els seus sous. Tampoc no sé on viuen ni com, però no semblen gaire espavilats si tenim en compte la darrera proposta que ens han fet: jubilació als 72 anys. Cal matisar que la proposta diu que dels 68 fins als 72 seria voluntària per tal d’afavorir, diuen, que l’afiliat a la Seguretat Social decideixi i planifiqui el seu retir.

Ja he escrit moltes vegades que soc persona poc amant de tantes lleis i normes per tot arreu; per tant, si algú vol treballar durant tota la seva vida, fins al darrer alè, i hi ha algú disposat a retribuir-li, no hi tinc res a dir. Ara bé, això no s’hauria de confondre a fer-nos passar per un sedàs que no té ni cap ni peus. No sé a quines feines es dediquen aquests senyors i senyores que de ben segur generen molta riquesa i, per això, també tenen uns sous que servidora, encara que treballés fins als 72 com diuen, no aconseguiria mai. Sembla que no recordin que a partir de l’any 2027, segons els anys cotitzats, moltes persones ja haurem de treballar fins als 67 anys. I sembla que no en tenen prou.

M’agradaria pensar que aquestes declaracions són fruit d’una sobretaula regada amb vins i licors i que van començar a fer una llista de propostes per al govern que resulti de les eleccions del proper dia 23 i la cosa se’n va anar de mare. Podria ser, però temo que no, perquè també han demanat que es deroguin els impostos a la banca, empreses energètiques, que desapareguin els impostos a les grans fortunes. Estan convençuts que aquestes propostes afavoriran l’augment de l’estalvi privat i de les inversions. Paraules com estalvi i inversió donen com un to més seriós, de gent que en sap. Però ja m’explicaran com les persones treballadores amb un sou de 1.500 o 2.000 euros poden estalviar. La resposta és que aquestes propostes no són en clau de país. No, aquestes propostes són pensant en els seus interessos de tota la vida. No ens trobem davant d’una organització desinteressada, sinó d’un lobby, un grup de pressió, que treballa per aconseguir el que els beneficia, independentment de les conseqüències.

La paraula lobby és anglesa i es va començar a utilitzar quan ja en el segle XVIII quan els representants polítics que anaven entrar al Parlament eren assetjats al vestíbul (lobby) per grups de persones que pretenien influir en les votacions. El Círculo és, doncs, un grup de pressió que proposa únicament i exclusivament per al seu interès i, per tant, no proposaran res que els perjudiqui sinó allò que els beneficiï. Per tant, amb el mateix respecte i consideració que va tenir el senyor Trias el dia de la constitució de l’Ajuntament de Barcelona: que els bombin.