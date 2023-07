De llengües se’n poden saber moltes, i un pot dominar tres idiomes o en pot parlar sis a la perfecció, però de llengua nativa només n’hi ha una. A molt estirar, algú en pot tenir dues, comptant que els seus dos progenitors en parlin de diferents, però mai una llengua que hagis après estudiant et podrà marcar tant com la que has sentit a casa. La meva llengua nativa és el català. Però el català que es parlava a casa era una barreja del català del meu pare, nascut a Manresa, i del català de la mare, nascuda a Balaguer. I tot això esquitxat de barbarismes que, intercalats amb el parlar del pare i de la mare, van acabar constituint la meva veritable llengua materna. De manera que quan parlava de la meva àvia de Manresa li deia la iaia, i quan parlava de la meva àvia de Balaguer li deia la padrina. I he de confessar que, quan vull parlar d’aquella au imponent que desplega vanitosa la seva cua de plomes de colors, parlo d’un «pavo real». Si li digués paó, tal com ho determina el diccionari, em semblaria que parlo amb afectació i em sentiria un impostor. Perquè a casa la paraula paó no l’havia sentida a dir mai, i entre els meus amics tampoc. Quan penso en aquell que hi havia en una gàbia a l’entrada de la Clínica de Sant Josep i en els nens que esperàvem que obrís la seva cua com si fos un vano, penso en un «pavo real», i si escrivís els meus records parlant «del paó de la Clínica», em semblaria que els estic falsejant. Sé que els de l’Òmnium m’ho perdonaran.

Deixant, lògicament, els barbarismes a part, i pensant en les variants territorials del català, l’amic Jaume Puig publica cada mes a El Pou de la Gallina una secció anomenada «Lèxic a la manresana» dedicada a repassar paraules pròpies dels parlants locals. Paraules tan familiars com pipiripip, per anomenar les roselles, o bogor, referint-se a l’ambient creat pel vapor d’aigua. O també expressions que a la gent de Manresa ens resulten ben habituals, com «fer una balaiada» (als plats, per exemple). I vet aquí que al Pou del mes de juny, en aquell repàs del lèxic manresà, m’hi vaig trobar una paraula que no havia sentida ni tan sols m’havia vingut a la memòria des de feia, com a mínim, cinquanta anys: búrnia. Sí, búrnia, aquell bony que et surt al cap després de rebre un bon cop. L’efecte de veure-la escrita va ser semblant al que ens produeix una olor o una cançó que, de sobte, ens traslladen a un temps passat. Recordar les búrnies va ser evocar la meva infància i la meva mare. Una inesperada sotragada sentimental.