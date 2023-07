De cop i volta, al compte corrent hi ha un cobrament per algun concepte que no hem comprat, que arriba, possiblement, d’una empresa amb una seu d’un país que no és el nostre, que no és de la Unió Europea. Cobraments petits que després poden anar creixent si qui opera en el teu compte veu que pot anar fent substraccions amb èxit. Fins i tot pot ser que el valor del cobrament vagi incrementant-se. Pot ser que en alguna operació ens hagin demanat claus i accessos que hem facilitat a gent desconeguda, però també que, per exemple, haguem contractat una assegurança per material informàtic a una gran cadena i que aquesta es transformi en un grup mafiós que reiteradament va fer cobraments de serveis que ni presta ni el suposat client ha contractat mai. L’estafa per Internet i a comptes bancaris, directament o per targeta de crèdit, és actualment un dels delictes que més feina dona als Mossos d’Esquadra, que fins i tot ha creat un grup especialitzat en ciberseguretat. Els nous temps requereixen noves eines de control, amb urgència. La delinqüència d’Internet ens despulla.