Em falten raons, motius irrefutables, per explicar coses simples, com el plaer de mossegar unes prunes acabades de collir o un tros de pa calent. Em falten raons per entendre per què hi ha dies que quan obro la porta sé que el món m’espera, i m’hi llenço de cap sense cap por, i no m’esgarrinxo les cames i tot és pla i avall i l’endemà, el mateix món, sembla més abonyegat, més costerut i més complicat, i tu, que aparentment ets qui eres i observes i sents amb els mateixos ulls i cor, portes una nit més a l’esquena i pensaments nous, de bons i de no tan bons, que et fan mirar diferent. Hi deu influir la xafogor, la mandra de la pluja que cau, els llampecs inesperats que, com focs d’artifici, il·luminen el cel quan tu el que vols és que faci sol per desempallegar-te de la roba i ser pell. Em falten tants motius com me’n sobren. I els meus fills em criden per anar a sopar i com que no responc al primer crit em venen a buscar i em troben escrivint. Tinc el full en blanc, encara. «Explica –em suggereixen– que encara que hi ha coses que t’agraden molt, hi ha dies que no et ve de gust fer-les. Explica que no sempre hi ha motius per fer tot el que fem, i que no passa res! Tu tens ganes d’escriure cada setmana?». No sé ben bé per què m’ho diuen tot això, però rebo la proposta amb esportivitat i em fa pensar que segurament algun dissabte hauré estat una impostora. Ho lamento.

Estimo qui estimo, sense arguments, i no sé per què m’agrada més una ciutat que una altra, ni per què t’he trucat avui en aquell instant precís en què m’he creuat al carrer amb algú que s’assemblava a tu i m’ha fet notar l’absència, un globus extraviat que no s’enlaira. Ho diu Manuel Forcano en aquests versos del poema «Una cosa mínima basta»: «No sé quin espai/ ni quin protagonisme té el record / en el present de cada dia,/ però una cosa mínima basta/ per posar la memòria en moviment./ Uns mitjons, per exemple». Tampoc sé per què entre tants records he salvat aquest: sols al parc, calor intensa d’estiu, vent bufant i l’infant dormint. Un instant sense temps. Un instant en el temps. Sense paraules, sense comentaris. I aquell moment lleuger com una ploma ha aconseguit acompanyar-me més de deu anys i apareix de sobte per recordar-me que els arguments racionals es desfan com glaçons quan saps què vols. I faries una festa i llençaries la mascareta enlaire en senyal d’alliberament, però no pots celebrar mai del tot si penses en els que falten a taula, al carrer, a l’últim pis de l’edifici de la cantonada. Es fa silenci i el silenci parla dels que no hi són. Els que sí que hi som ens encarreguem de trencar-lo.