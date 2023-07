El divendres 30 de juny del 2023 més d’un centenar de persones ens vam reunir al local social de Cal Rosal per presentar L’Erol 156-157 dedicat a fer memòria del tren de l’alt Llobregat. La primera edició de la revista, amb set-cents exemplars, s’ha exhaurit en una setmana. Una mostra de l’interès que el tema ha despertat, amb una barreja de nostàlgia, de mal record pel poc que es va fer per evitar que quedés obsolet, de ganes d’un nou tren… Per al consell de redacció de L’Erol, la voluntat de destacar, amb els seus clarobscurs, la seva història, i la de la seva gent, i el seu impacte des de Manresa fins a la Pobla de Lillet.

Tot havia començat a Manresa el 1859, amb l’arribada del tren del Nord que va fer possible transportar mercaderies a Barcelona en menys de dues hores. La capital del Bages va experimentar un gran creixement demogràfic i una transformació econòmica i urbana espectacular. No és d’estranyar que es despertés la febre de projectes ferroviaris per enllaçar la capital del Bages amb la resta de Catalunya, especialment remuntant les valls del Cardener i del Llobregat. Primer es van proposar ferrocarrils de tracció animal; Joan Baptista Parera dibuixà un tren que havia d’enllaçar les mines de Sant Joan de les Abadesses amb Manresa passant per Sallent, Artés, Avinyó i Vic; des de Sant Joan el tren havia d’arribar a l’alt Llobregat i enllaçar amb la conca de Berga, i d’aquí, amb la vall salina de Cardona i Manresa, unint grans rius: el Ter i el Freser, el Llobregat, el Bastareny i el Cardener. Cels Xaudaró Rovira, el 1891, va projectar un tren de vapor que havia d’unir les conques mineres de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la de Berga i, via Puigcerdà, amb la de Sant Joan de les Abadesses. Manresa esvania una ciutat clau perquè ja enllaçava amb Calaf, Lleida i Barcelona. Ni els projectes de Perera ni el de Xauradó es van portar a terme, però sí que cal destacar que allò que defensaven, la connectivitat i la creació d’un sistema integrat de ferrocarrils, van ser recollits per Prat de la Riba, que, al capdavant de la Mancomunitat de Catalunya, es va proposar la construcció de la xarxa de carreteres, de telefonia i ferrocarrils secundaris que s’havia de sustentar en els ferrocarrils existents i garantir la seva connexió –per exemple en el cas de Manresa-Martorell– i portar el tren al territori nord-occidental de Catalunya, connectat amb els francesos. Manresa es projectava com un centre ferroviari de primer ordre. Prat de la Riba va haver d’esperar que la Mancomunitat fos efectiva el 1914 per poder crear la Secció de Ferrocarrils Secundaris i posar en marxa els objectius que havia definit el 1907. La seva mort prematura, la situació política i social del període i el cop d’estat de Primo de Rivera el 1923 ho van avortar. Els de l’alt Llobregat, també els de l’alt Cardener, necessitem que Manresa torni a ser un centre ferroviari de primer ordre, un centre industrial que compti amb el seu territori d’influència. Aleshores, potser tindrà sentit parlar d’un futur tren Llobregat amunt.