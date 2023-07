En els Evangelis, hi troben la insistència de Jesús, sempre al costat dels senzills, dels pobres, dels humils, dels febles...

No és pas que ens negui el coneixement i tot el que podem aprendre i esbrinar, al contrari, li agrada que les persones s’interpel·lin, busquin i tinguin ganes de saber més... tampoc va en contra dels que tenen diners, sinó de l’ús que en fan.

El que recrimina Jesús són els que, creient saber-ho tot, i en nom del seu suposat coneixement, el volen imposar... i els que fan servir els diners per poder tenir més poder, per dominar els altres.

Hem de voler conèixer, aprendre, saber i esbrinar, però anar a pouar en més d’una font, a fi i efecte de poder créixer i pensar que no estem sols al món sinó que ens cal compartir el poc o molt que sabem amb d’altres. També la riquesa s’hauria de distribuir de manera més equitativa.

Podríem deliberar sobre els termes intel·ligència (capacitat de percebre i aprendre informació i retenir-la com a coneixement per aplicar-la a certs contextos) i saviesa (un tret adquirit per l’experiència), però la proposta de l’Evangeli n’és la clau per saber el que més ens convé. I ens apunta que la càrrega que porta Ell és lleugera.

La part que diu: «Ningú no coneix el Fill, fora del Pare, i ningú no coneix el Pare, fora del Fill i d’aquells a qui el Fill el vol revelar»... ens pot resultar més complicada, però la següent és molt entenedora: «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que soc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera».

Els humils ho entenem perfectament, cal apropar-se a Jesús i deixar-se estimar per Ell.

Descarregar-nos de totes les coses que ens pesen i no ens deixen avançar, ens cal ser pobres (que vol dir adonar-se del caràcter caduc de tot), i així sent humils serem més lliures, i podrem compartir els nostres minsos coneixements.