La Fira Mediterrània presentava aquesta setmana la programació de la seva vint-i-sisena edició, un cartell en què predominen les estrenes (el 75 % dels espectacles) i en què la programació internacional i de l’Estat arribarà al 45% de l’oferta; la musical al 55 %. Uns percentatges que, en tot cas, superen els d’abans de la pandèmia. També creix el pressupost, el més elevat dels darrers quinze anys, i se situa en 1,2 MEUR, en una clara aposta de la Generalitat per una fira que considera «estratègica», «única» en el seu àmbit i generadora de «mercat i circuit comercial». El cert és que en els darrers anys, apuntalada en el canvi generacional dels artistes i la necessitat de tornar al més local, l’escena tradicional s’ha tret de sobre cotilles i la fira ha estat el marc idoni d’experimentació a partir dels instruments o materials de cultura popular. Sense manies. Una de les vies, amb el director artístic Jordi Fosas al capdavant, va néixer en pandèmia: l’Obrador d’arrel, pensat per ajudar els artistes en la creació buscant circuits d’actuació. Perquè per al ciutadà la Mediterrània pot ser una festa d’exhibició, però, si no genera creació i negoci, s’adultera tot el seu sentit.