La Generalitat de Catalunya ens ha donat un gran toc de llibertat, ha deixat clar que no es pot denunciar ningú que faci topless a les piscines dels ajuntaments catalans. Me n’alegro i penso en totes aquelles dones que mostren els seus pits tranquil·lament a la platja, però que a la piscina del seu poble no s’hi atreveixen. Si una cosa em violenta més que uns pits femenins a l’aire són els cartells de prohibit fer topless.

Al poble del meu pare, m’explota el cap cada vegada que baixo a la piscina i ho veig. Uns pits amb el senyal de prohibit, ratllats amb una creu. Al llegir la notícia me’n vaig alegrar tant! Vaig agafar emocionada el cabàs de la platja, la bici i me’n vaig anar a la piscina pública. Em vaig sorprendre a l’entrar al jardí i descobrir totes les dones i noies joves tapades com sempre. Fins i tot vaig veure una nena que no devia tenir més de 4 anys amb un biquini de la Hello Kitty. Quina pena i quin mal rotllo! A aquesta criatura ja li estan dient que els seus pits estan prohibits abans que li surtin. I jo, la tia més moderna del planeta, hipnotitzada per l’ambient carca, vaig obeir com a bona filla de l’educació heteropatriarcal i em vaig deixar la samarreta posada. No fos cas que violentem els veïns del meu pare.

Llavors, se’m va acudir parlar amb una de les noies més joves de la piscina. Tenia 17 anys i els pits al seu lloc. Li vaig preguntar per què no feia topless i la seva resposta no tenia res a veure amb la meva. «Per la pressió estètica?», li vaig preguntar intrigada. «No, de cap manera. Tinc unes bones tetes», em va contestar confiada. I llavors? «Les xarxes. No vull que ningú em faci fotos i les pengi a Internet». Em vaig quedar de pedra. Primer perquè no es poden publicar pits despullats femenins ni a Instagram ni a TikTok i, després, perquè és delicte difondre’ls. Què importa, doncs, si algú et fa una foto? Parlem del teu cos, no t’estan enxampant venent droga. Però llavors ho vaig veure clar. De la mateixa manera que al meu cap de vegades mana el patriarcat, en el de les joves d’ara hi mana el senyor malvat que hi ha dins d’Instagram. Sí, aquell que somriu mentre acaricia l’algoritme.