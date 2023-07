Per no afegir-me als disbarats que circulen, permeteu-me que deixi passar uns dies de campanya a veure si escolto o llegeixo alguna cosa engrescadora (un compromís creïble) d’algú a qui donar-li el meu vot perquè l’utilitzi responsablement. Mentrestant, podem reflexionar sobre el fenomen quadriennal de l’augment de sou dels alcaldes i els equips de govern, a les poques setmanes de les eleccions municipals. El debat se suscita perquè l’augment dels sous no figura en cap promesa electoral (honroses excepcions compleixen el compromís d’abaixar-los si guanyaven), però s’afanyen a aplicar-ho perquè encara dura l’eufòria per la victòria i ningú no li retraurà que s’augmenti el sou un 30, 40 o 50% si el seu alcalde és. Només faltaria! Les decisions polèmiques es fan a l’inici del mandat (augment de sous, d’impostos, de plantilla d’assessors...), perquè falten quatre anys per a fer noves promeses electorals, i a l’hora de votar la gent té la memòria que té. Cal llegir arguments favorables i contraris al sou que han de cobrar els polítics per entendre els nivells de preparació i competència que se’ls exigeix i tolera. Diu que en un poble de les Espanyes de només 1.500 habitants, la nova alcaldessa s’ha posat un sou de gairebé 3.000 euros mensuals, amb l’argument, m’imagino, que havia de compensar el que li suposava deixar la feina d’auxiliar a la residència de gent gran on treballava. Els alcaldes anteriors mai no havien cobrat un duro, i així devia anar el poble. És el que diuen els savis de les xarxes: «Si als polítics els pagues amb cacauets, només tindràs monos». Per això es procura tenir gent ben pagada per gestionar pobles, ciutats, país i institucions. Perquè el diner públic sigui ben gestionat i se’n tregui rendiment. Com a qualsevol empresa privada on s’exigeix a qui mana, al seu equip directiu, i a la plantilla de treballadors: eficiència, rendiment i rendibilitat, si es vol garantir la permanència per a tots plegats. Hi ha qui defensa que als polítics no se’ls pot aplicar l’exigència d’un àmbit laboral normal, però.... Per això hi ha qui repeteix a la política i entre l’alt funcionariat, encara que en el seu currículum constin desastres econòmics causats per una mala gestió en èpoques passades: indemnitzacions multimilionàries per uns talussos encantats en el planejament urbanístic; per una casa construïda amb llicència d’obres mal concedida; per un aparcament faraònic i una plaça requetereformada que han hipotecat la caixa municipal per anys i panys. Els hereus d’aquells polítics ara tornen a governar perquè la gent els hi ha tornat a posar. I el 23-J ens ho juguem tot...