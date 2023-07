Ha començat una nova legislatura als ajuntaments d’arreu del país i és probable que l’esport no sigui la prioritat que la majoria tenen en un moment d’emergències diverses que demanen reaccions urgents i contundents. Però no perdem de vista no tan sols les innegables virtuts de l’esport per a qui el practica sinó també el factor de cohesió social que porta implícit. No només per als professionals són importants conceptes com la capacitat de superació, la disciplina, el treball en equip i l’acceptació de les normes tant en la victòria com en la derrota. L’esport t’ensenya a respectar uns límits establerts per a la convivència i a entendre i acceptar les decisions dels jutges que imparteixen justícia. L’esport, també, crea llaços d’unió i solidaritat, sentiment de pertinença a un grup i genera plaer, en el qui sua i en el qui s’asseu davant la televisió per contemplar l’esforç aliè.

És per tot això que resulta rellevant fer un prec als grups de govern sorgits de les darreres eleccions: no deixin de fer camps i pavellons, no oblidin el manteniment dels ja existents, fomentin el civisme que emana de les entitats i cuidin el teixit social que se’n deriva, no perdin l’ocasió d’organitzar activitats per a totes les edats, creguin en l’esport com una activitat que genera benestar. Amb Manresa al capdavant, el territori de la Catalunya central és ric en clubs i iniciatives, gaudeix de nombroses (però insuficients) instal·lacions, però també té reclamacions per fer. I no cal passar per alt que en aquest moment especialment complicat que estem patint, des de l’esport es poden generar dinàmiques que ajudin a viure millor.