En una situació de sequera com la que estem vivint sobta conèixer notícies com que l’Ajuntament de Lles, a la Cerdanya, s’ha decidit a implantar durant els propers anys comptadors d’aigua a tots els habitatges del poble, i deixar de cobrar una quantitat fixa que és igual per a tothom i que no permet saber què gasta cadascú. El consum de Lles, un poble de 250 habitants amb diferents nuclis, té una incidència poc rellevant en el conjunt del país, però no és del tot irrellevant si s’hi fa consum per a reg agrícola o de jardins, i resulta encara més paradoxal que hi hagi tan poc control tenint en compte que aquest estiu l’Ajuntament ha hagut de subministrar aigües no potables per l’esgotament dels pous tradicionals. Lles és només un exemple d’una pila de mancances de gestió que revelen que encara hi ha molt per fer per no malbaratar un bé cada cop més escàs. Consum sense control, fuites en canonades, plomes en finques antigues... Hi ha hagut molts anys per posar tot això sota control, i hi ha autoritats que se suposa que haurien hagut de fer-ho. No ho han fet, i ho paguem.