L’Ajuntament de Sallent va tenir l’any passat un pressupost de 13 milions d’euros. Això dona una mesura aproximada del que li suposa haver de pagar mig milió d’euros per indemnitzar un veí que va portar als tribunals una llicència de construcció concedida fa un quart de segle i que aquest ciutadà va impugnar fa 23 anys. Després d’un llarg ligiti entre el particular i el consistori, que les dues parts han guanyat i perdut en diverses instàncies, però que ha acabat donant la victòria al ciutadà, es va arribar a un procés de negociació inacabable que ara ha quedat tancat amb un pagament de mig milió d’euros com a alternativa a l’execució de la sentència, que hauria obligat a enderrocar una part d’un edifici i a reallotjar set famílies. És un cas que recorda al de la plaça Bages i al dels horts de Viladordis que s’han pagat a preu d’or, tots dos a Manresa. És un altre cas que urgeix els departaments d’urbanisme a actuar amb un rigor extrem. El que han passat aquestes famílies que han viscut amb l’amenaça de perdre casa seva no es pot quantificar, i es pot afegir a les coses que l’Ajuntament hauria pogut fer i no farà per aquella decisió equivocada.