Imagini que és al carrer i algú s’acosta massa a vostè. Els centímetres de separació es fan imperceptibles quan, de cop, és conscient que l’altra persona ha sobrepassat el límit. Li ha tocat el cul. Doncs aquesta és la situació que va viure en directe la reportera Isa Balado, d’un programa de Cuatro. Després que un individu li toqués el cul davant de milers de persones, la periodista va aguantar la compostura fins que el presentador va interrompre-la per demanar-li que confirmés si el que ell semblava haver vist era real.

La jove comunicadora va assentir, i el presentador va demanar que mostressin la cara de l’agressor, que continuava parat al seu costat. Després de demanar-li que marxés, la periodista va demanar perdó pel que acabava d’ocórrer. Sortosament, l’agressor va ser detingut poc després. Hi ha qui se sorprèn que la dona, després que l’home li toqués el cul, continués amb el directe com si l’agressió no hagués passat i demanés perdó. Però, m’aventuro a dir que el seu gest, a banda de denotar una enorme professionalitat, probablement buscava no magnificar els fets.

L’agressió sexual a Balado no és l’únic cas mediàtic dels últims dies. És inevitable no esmentar el petó del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luís Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso quan la selecció espanyola de futbol va guanyar el Mundial per il·lustrar del que parlo.

La polèmica ha acabat amb la dimissió del dirigent, però la futbolista ha hagut de suportar una pressió mediàtica enorme després que ell assegurés que fos consentit, tot i que ella ho negués. Ara, l’esportista l’ha denunciat i ell podria enfrontar-se a càrrecs penals.

Desgraciadament, pel simple fet de ser dones, estem condemnades a viure fets inacceptables. Els casos d’Hermoso i Balado no són aïllats. Moltes ens hem hagut d’enfrontar més d’un cop a situacions que atempten contra la nostra integritat física i moral. Les xifres són clares. L’últim informe del Ministeri d’Igualtat del Govern central sobre violència de gènere apunta que el 2021, el 86,2% de les denúncies per delictes contra la llibertat sexual que es van rebre aquell any van ser contra dones. Sigui en l’àmbit públic o al privat, no hauríem d’experimentar cap mena de vexació o actitud violenta.

No té dret Balado a treballar sense por per si algú torna a tocar-li el cul? I Hermoso a assaborir sense una allau de crítiques la consecució d’una fita per a l’esport femení? Personalment, crec que no haurien d’haver vist com les seves vides quedaven tacades per actituds frívoles i inacceptables d’homes que van preferir actuar posant l’ego per davant del respecte a les dones.